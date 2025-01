Wendy Guevara FESTEJA la respuesta de Sheinbaum hacia Donald Trump (VIDEO)

Aunque se encuentra fuera de México, Wendy Guevara no pierde de vista lo que ocurre en el país y más allá de sus fronteras. Recientemente, la influencer se pronunció sobre la controversia en torno a una posible prohibición de TikTok en Estados Unidos y aprovechó para expresar su admiración hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una transmisión en vivo, como las que suele realizar, Wendy habló sobre el impacto que decisiones de otros países podrían tener en México. No obstante, lo que más llamó la atención fue su peculiar manera de elogiar a la mandataria mexicana, destacando su trabajo y liderazgo.

Wendy Guevara exalta el liderazgo de Claudia Sheinbaum

Durante la transmisión, un seguidor le preguntó sobre la posibilidad de que las restricciones a TikTok en Estados Unidos pudieran replicarse en México. En respuesta, la creadora de contenido expresó su confianza en que la presidenta no permitiría que eso ocurriera. Además, se refirió a Sheinbaum de una forma muy característica:

“Si lo cierran en Estados Unidos, no tiene nada que ver en México, porque es otro país. Ahorita la Clau es muy perris, mi comadre la Clau, la presidenta del país, que yo creo ni me conoce, pero pues yo digo que es mi comadre. La Clau es muy perris y no creo que nos deje”, declaró Wendy, mostrando su estilo desenfadado.

 

Recuerda una mañanera y defiende su postura

Más adelante, Wendy mencionó una conferencia matutina en la que Sheinbaum enfrentó declaraciones de Donald Trump sobre un posible cambio de nombre al Golfo de México. La influencer rememoró la forma en que la presidenta respondió con firmeza al exmandatario estadounidense.

“Ya ven cómo le gritó el precio al otro y dijo: ‘No vamos a cambiarle de nombre al Golfo de México, no le vamos a cambiar, cómo ves’”, contó Wendy entre risas, destacando la actitud decidida de la mandataria.

Wendy no ocultó su admiración por Sheinbaum, asegurando que había demostrado ser mejor que algunos de sus predecesores: “Para que vean perras, salió más ching*** que los viejos, porque había otros más atrás que ¡ay, Dios!”, añadió con su característico estilo.

Como era de esperarse, los comentarios de Wendy Guevara generaron gran revuelo en redes sociales. Mientras algunos internautas coincidieron con ella y destacaron la posibilidad de que TikTok también enfrente restricciones en México, otros aplaudieron sus palabras sobre la presidenta.

Frases como “Nuestra presidenta es una fregona, tienes razón, Wendy”, “Wendy soltando verdades” y “Tú me representas, Wendy” inundaron las redes, especialmente después de que sus seguidores compartieran clips del momento en diversas plataformas.

El carisma de Wendy Guevara y su habilidad para abordar temas serios desde su perspectiva única han vuelto a conquistar al público mexicano, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas de la actualidad.

BB