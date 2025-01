El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente su intención de renombrar el Golfo de México como el “Golfo de América” una vez que asuma oficialmente su cargo el próximo 20 de enero.

“Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el ‘Golfo de América’, que suena muy bien y cubre una gran área. Qué nombre tan hermoso. Y es apropiado, realmente lo es”, afirmó Trump durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Miami, Florida.

El Golfo de México, un cuerpo de agua semicerrado que forma parte del océano Atlántico, cuenta con una superficie aproximada de 1 millón 550 mil kilómetros cuadrados (km²). Este golfo se encuentra rodeado por tres naciones: México al sur y suroeste, Estados Unidos al norte y noreste, y Cuba al sureste. Aunque estas tres naciones comparten la soberanía y los derechos marítimos de la región, esto se regula bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Cada país tiene autoridad sobre sus respectivas aguas territoriales, que se extienden hasta 12 millas náuticas desde sus costas, así como sobre sus zonas económicas exclusivas (ZEE), que llegan hasta 200 millas náuticas. Sin embargo, las áreas más alejadas de la costa forman parte de las aguas internacionales, donde no existe jurisdicción específica.

El litoral mexicano del golfo incluye los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por parte de Estados Unidos, el golfo baña las costas de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida. Cuba, aunque cuenta con una extensión menor de costa en comparación con los otros dos países, también tiene su franja litoral en el norte.

El Golfo de México es una región estratégica tanto en términos económicos como ambientales, ya que desempeña un papel crucial en la pesca, el transporte marítimo y la explotación de recursos naturales como el petróleo y el gas.

El origen del nombre “Golfo de México”

El término "Golfo de México" tiene su raíz en la época de la exploración y colonización española durante el siglo XVI. No obstante, no se sabe con certeza quién fue el primero en denominarlo así. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas de la región ya tenían nombres locales para las aguas cercanas a sus territorios, aunque no se tiene registro de un término unificado para referirse al golfo.

Tras el anuncio de Trump, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene expresó su apoyo a la propuesta y aseguró que pronto presentará un proyecto de ley para oficializar el cambio de nombre.

