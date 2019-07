Warner revela último tráiler de "IT 2"

Warner Bros. Pictures reveló esta jueves en la Cómic-Con en San Diego el último tráiler de la segunda parte de “IT”, filme de horror dirigido por Andrés Muschietti y escrita por Gary Dauberman, basada en el Best Seller de Stephen King.

“Ha esperado su llegada para cobrar venganza”

En el avance del filme que se estrenará en septiembre próximo, el malvado “Pennywise” resurgirá 27 años luego de los acontecimientos de la primera entrega estrenada en 2017, donde la reunión de “Los Perdedores” será clave para el inicio del final.

Según Warner, los protagonistas crecen y se mudan del pueblo hasta que una devastadora llamada telefónica que los obliga a regresar a Derry, Maine. Cuando su enemigo, “It” o “Pennywise”, reaparece nuevamente, estos regresan cumpliendo la promesa que realizaron en la infancia para reunir y destruir a la criatura de una vez por todas como lo prometieron al final de la primera entrega, sin darse cuenta de que ha vuelto más fuerte que nunca.

La película es el seguimiento de Muschietti del éxito de taquilla mundial "Aclamado por la crítica y masivo de 2017", que recaudó más de 700 millones a nivel mundial. Tanto la redefinición como la trascendencia del género, "IT" se convirtió en parte del espíritu cultural y en la película de terror más taquillera de todos los tiempos.

Barbara Muschietti, Dan Lin y Roy Lee produjeron la película, con Marty Ewing, Seth Grahame-Smith y David Katzenberg como productores ejecutivos.

El equipo creativo detrás de cámaras incluyó al director de fotografía Checco Varese ("The 33"), al diseñador de producción ganador del Oscar Paul Denham Austerberry ("The Shape of Water"), al editor Jason Ballantine ("IT", "Mad Max: Fury Road "), y el diseñador de vestuario nominado al Oscar Luis Sequeira (" The Shape of Water "," Mama "). La música es de Benjamin Wallfisch (" Shazam! "," Blade Runner 2049, "" IT ").

AC