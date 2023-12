Walter Mercado: Horóscopos mágicos del 11 al 16 de diciembre

Aries

Está por concluir el 2023, date la oportunidad de salir de la rutina, aléjate de las personas negativas, necesitas contagiarte de fe, esperanza, optimismo y felicidad. Suelta las preocupaciones y abre tu mente para que seas capaz de recibir bendiciones.

Tauro

Esta es una semana que te da la oportunidad de sentirte como un niño, comenzarás a celebrar en grande en compañía de amigos, compañeros y familiares, ya sea bailando o cantando.

Evita a toda costa los excesos y toma todas las medidas que sean necesarias para que evites cualquier enfermedad respiratoria que pueda afectarte, mantente alejado de todo aquello que pueda perjudicar tu salud.

Géminis

El día de hoy y toda esta semana será especial porque celebras por adelantado con tu familia y tus compañeros de trabajo la Navidad y el inicio de un Año Nuevo, por ello debes agradecer el tiempo y el amor que has compartido con todas aquellas personas que te han convertido en su prioridad.

Enfócate en lo positivo que te traerá esta época navideña.

Cáncer

Esta es una semana para dedicarle tu tiempo a la familia y a tus hijos, es tiempo de pasar momentos de calidad acompañado por tus seres queridos, tu sentido de cuidado y protección hacia ellos se agudizará a lo largo de esta semana.

Cuentas con todo lo necesario para llevar el control de cualquier asunto familiar

Leo

La Luna te lleva por el camino de la planificación y la unión con tu familia o con alguna persona, en especial para recibir el 2024 de la manera más esperanzadora posible.

El dinero y el amor no son algo que te preocupe en estos días, toda tu atención se centra en ayudar y brindar tiempo de calidad a todas aquellas personas que necesitan de ti.

Virgo

Este 2023 ha marcado la vida de muchas personas, pero en especial te ha marcado a ti, pues has sobrevivido a grandes pruebas, lo que te ha llevado a tomar la decisión de armar un plan económico para que el próximo año no te falte nada.

Amigos, compañeros de trabajo y familia son parte importante de tu vida en este último mes del año, aprovecha el tiempo que pases con todos ellos.

Libra

Te encuentras mucho más cauteloso en cuestiones económicas para evitar gastar en cosas que no necesitas, cuida todos tus bienes y posesiones, hay muchas personas que te envidian y querrán tener todo lo que tienes.

No confíes en negocios o gangas, pues todo lo que te ofrezcan será demasiado bueno para ser real.

Escorpio

La semana inicia con la Luna en tu signo, razón por la cual serás más expresivo, más soñador y con ganas de estar rodeado de todos tus seres queridos.

Aprovecha estos días para inventar y crear; toma la iniciativa de estar cerca de todas las personas que sean importantes para ti. Eleva tu energía porque la vida es demasiado hermosa como para vivirla triste o en soledad.

Sagitario

Despídete de todos los pensamientos negativos, no hay nada que temer de tu pasado porque no volverá. No hay nada que temer, Sagitario, al contrario, hay bastantes cosas por las cuales debes estar agradecido, así que mira hacia adelante, hacia el futuro.

La Luna posiblemente te hará sentir nostálgico por lo que ya no está en tu vida, pero a partir de esta semana debes concentrarte en el presente, en todo lo que tienes y agradecer por ello, no pienses en lo que careces.

Capricornio

A lo largo de estos días te encontrarás muy sensible, también estarás con la mentalidad abierta a recibir cualquier señal de tus seres de luz. Todo lo presientes, todo lo intuyes y tu espiritualidad resaltará a lo largo de la semana.

Brindarás apoyo y consejo a quienes lo necesiten, pero antes comienza por ti mismo y medita sobre todas aquellas cosas que debes mejorar para que de esta manera logres superar cualquier obstáculo.

Acuario

Tu momento de viajar ha llegado, aprovecha esta semana para invertir no solamente en ti sino en cualquier negociación porque tendrás mucho éxito.

La Luna Nueva te estará ayudando a comunicarte con mayor efectividad y así lograrás concretar positivamente cualquier acuerdo.

Piscis

Debes estar pendiente de todo aquello que se manifieste en tus sueños porque a través de tus guías espirituales te llegarán todas las respuestas que necesitas para resolver tus dudas.

Prepárate para muchos días llenos de acción y fluye con todo lo que se te presente sin mostrar resistencia alguna al cambio

