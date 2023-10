Walter Mercado: Horóscopos mágicos de la semana del 16 al 22 de octubre

Aries

Te verás indeciso en cuestiones del amor, por lo tanto no te comprometas ni hagas promesas que no estés dispuesto a cumplir. Tus ambiciones aumentan y no te conformarás con lo que has logrado hasta ahora. Tu éxito social irá a la par con tu profesión o trabajo.

Tauro

Rodéate de personas intelectuales que te puedan compartir su conocimiento, que puedan enseñarte y guiarte correctamente. A la hora de hacer alguna compra importante, revísalo todo. No cargues con los problemas de nadie más, ya tienes bastante con los tuyos. Un buen consejo será suficiente, si fuera necesario.

Géminis

Los asuntos familiares parecen estar bajo control, pero mantente alerta, pues no todo podría ser color de rosa. Enfócate en tu profesión, estudios o en tus logros personales. Manifiesta tu gran creatividad por medio de la música, el teatro, el arte.

Cáncer

Estás en el mejor momento para poner en marcha todos tus planes o proyectos. Te encuentras luchando por tus sueños y por esta razón saldrás adelante en lo que te propongas. Date el tiempo para distraerte y busca un espacio especial en el que puedas meditar y cuidar de tu cuerpo y espíritu.

Leo

Las personas que conozcas en estos días tendrá un impacto muy importante en tu vida. Te irá bien en todo lo relacionado con el romance, la pasión y las relaciones íntimas y secretas.

Virgo

Tendrás una semana llena de mucha acción y movimiento y te verás en la situación de tomar decisiones que afectarán tus finanzas y a la vez a tu familia. Una buena comunicación con los que te rodean será la clave para que puedas lograr lo que te propongas. Repasa hasta el último detalle y triunfarás.

Libra

Tu situación amorosa cada vez se pone más seria, por ello quieres algo duradero, un amigo o amiga espiritual o alguien que piense pasar el resto de su vida junto a ti. Si tienes pareja, la unión se intensifica. Tu bien te llega a través de otras personas y de una manera poco común o extraña.

Escorpión

Tendrás momentos llenos de bastante energía por lo que te costará trabajo mantenerte en un lugar, o hacer alguna tarea por mucho tiempo, tendrás que hacer un esfuerzo muy grande para concentrarte. Dale prioridad a todo lo relacionado a tus finanzas.

Sagitario

Eres el tipo de persona que disfruta de brindarle ayuda a los demás, por eso no debes de privarte de esta satisfacción. Muchos necesitan de ti, de tus sabios y acertados consejos. El amor dirá presente en lugares de diversión, parques, fiestas o eventos deportivos. Si estás en una relación, aprovecha esta semana para comunicarle lo que sientes.

Capricornio

La manera en que te proyectes ante los demás será clave para que se te den nuevas oportunidades ya sean profesionales como personales. Tu actitud debe ser de triunfo y confianza en ti mismo. Es momento de progresar, de hacer valer tus derechos y de reconocimientos.

Acuario

Tu círculo social se expande, pero esta vez te relacionarás con personas mayores que tú y aprenderás mucho de ellas. El amor también te puede sorprender con alguien de mejor posición económica. Aun así, si estás soltero, no lo tomarás tan en serio y seguirás jugando al amor.

Piscis

No te amarres al pasado y vive el presente que es lo que realmente posees. Deja que todo fluya a tu alrededor con naturalidad. Ten mucha fe en la Divinidad que es la fuente de todas tus bendiciones. No te desesperes y mucho menos por problemas económicos. Vence tus fantasmas interiores.

