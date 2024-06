Walter Mercado: Horóscopos del 03 al 07 de junio

Aries

La energía planetaria de este mes de junio te impulsa a aprender y prepararte para cambiar malos hábitos. Serás portador del éxito y de buenas noticias. Es un buen momento para decorar tu hogar y darle un estilo único y personal.

Aquello que antes te preocupaba, ahora te divierte, y lo que antes te faltaba, ahora te sobra. Maduras, creces y evolucionas como ser humano.

Tauro

Estás gozando de una mejor situación económica, con el Sol y Mercurio allanando el camino hacia el éxito en tu carrera o profesión. La suerte está de tu lado.

Un encuentro con la persona adecuada te llevará a cambiar un patrón de conducta que te ha impedido ser feliz. El amor puede surgir en el ámbito de los negocios.

Géminis

Tienes el visto bueno para empezar cualquier proyecto que desees. Te sientes excelente tanto emocional como físicamente, y el sol te acompañará hasta el día 20. No te falta dinero porque tienes buenas conexiones que te ayudan a destacar económicamente. Nada te afecta y tu fe en Dios te da la fuerza para superar cualquier obstáculo.

Cáncer

La intensa actividad planetaria que te rodea sugiere que todo el esfuerzo que has dedicado a lograr tu estabilidad personal está a punto de materializarse. Solo necesitas unos días más, aproximadamente una semana, para empezar a ver los resultados, no te desanimes.

Muchos se alejan de su entorno habitual para unirse a otros en actividades grupales y colaborativas durante este periodo que comienza en junio.

Leo

Tendrás una excelente semana, a pesar de que la energía planetaria esté causando revuelo a tu alrededor. Mantén la calma. Junio es un mes favorable para viajes, negociaciones y el desarrollo personal.

Aprende de aquellos que han superado grandes obstáculos y alcanzado el éxito. En el amor, saldrá a la luz esa verdad que tanto sospechabas.

Virgo

Cualquier acuerdo, contrato, charla o presentación que realices esta semana estará bien favorecido. Evitar lo que necesitas enfrentar y resolver, así como posponer lo importante o procrastinar en general, solo complicará más la situación. Reconoce que todo lo que nos sucede es una lección, una prueba para mejorar cada día.

Libra

En junio, tu vida profesional será muy satisfactoria hasta el día 20, y todo seguirá siendo excelente para ti. No te conformarás con ser un empleado más. Concéntrate en lo que te brinda felicidad y en las experiencias que te harán reflexionar sobre el futuro que deseas para ti y con quién quieres compartirlo.

Escorpio

Muchos escorpiones no saben lo que es descansar, ya que siempre están ocupados resolviendo sus propios problemas y los de los demás. La ansiedad y el estrés son tus compañeros porque no los dejas ir; si no tienes problemas, los buscas.

Es un momento ideal para practicar la paciencia, la tolerancia y mantener la fe sin permitir que nada te altere.

Sagitario

Ábrete al amor y deja de perseguir imposibles; date la oportunidad de experimentar con otras personas. La energía planetaria te empuja a aceptar situaciones que antes eran impensables para ti. Ahora eres una persona más abierta, flexible y adaptada a los cambios.

Capricornio

Estás más inclinado a dejar atrás lo que te ha mantenido estancado y ha obstaculizado tu progreso hasta ahora, dejando atrás años perdidos en situaciones imposibles. Cualquier situación legal, contratos o acuerdos estancados deben resolverse antes del día 21, y todas las asociaciones están destinadas a beneficiarte, especialmente antes de esa fecha.

Acuario

Tu tendencia a actuar precipitadamente y a evitar tus preocupaciones rápidamente puede generar complicaciones y problemas. Este sería el momento ideal para abordar cualquier asunto o duda que tengas, ya que tendrás la oportunidad de hablar sin miedo.

Piscis

Durante este mes de junio, es crucial que tomes decisiones significativas basadas en la realidad y no en fantasías que puedan servir como una vía de escape de tu entorno.

La energía cósmica te respalda en este periodo, y aquellos que están esperando la llegada de un nuevo miembro a la familia encontrarán aún más unión y orgullo en esta nueva etapa.

Con información de Walter Mercado

YC