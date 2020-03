Vuelve la música de The Beatles

La música de The Beatles siempre atrae a los melómanos, y este próximo sábado en el Teatro Diana habrá un espectáculo para recordar los grandes éxitos del cuarteto de Liverpool, Get Back: The Beatles Reunion.

Jack Petrilla, bajista del proyecto que interpreta las partes de Paul McCartney, platicó sobre el setlist que se incluye en este concierto: “Son las canciones más populares, sobre todo los hits. Tocamos canciones de todos los periodos de The Beatles, incluso el material que nunca interpretaron en vivo ellos mismos. Y también de sus carreras solistas, de John, George, Paul y Ringo, sus grandes éxitos. Tratamos de incluirlas en un espectáculo de 90 minutos. Es muy divertido, hay mucha energía y música”.

Parte de la idea del show es retomar la idea de John Lennon, cuando declaró poco antes de ser asesinado sus intenciones de reunirse con The Beatles para retomar al grupo, un decenio después de su separación: “Montamos el show como pensamos que lo hubieran hecho, las canciones que tal vez escogerían, incluso cómo interactuarían entre ellos en el escenario. Por eso ‘Reunion’, esa es la idea. Es el único tributo con esa idea”.

Selección perfecta

El repertorio de The Beatles, sobre todo el de los álbumes más cercanos a su separación, incorpora grandes retos para tocarse en vivo: “Las hemos interpretado por muchos años, pero sí tiene su grado de dificultad. También replicamos el sonido del disco, pero el escenario no es el estudio, no se tiene la ventaja de detenernos y perfeccionarlo todo. Pero somos profesionales y lo hemos hecho por mucho tiempo”.

Sobre el trabajo que realizan con el grupo, Jack Petrilla comentó: “Es una música maravillosa, trabajar con estas composiciones es muy divertido. Es también una labor de amor. Pero siempre digo que una de las mejores cosas es el público, las mejores emociones vienen de la gente, es una retroalimentación inmediata: Se divierten, son fans de The Beatles, vemos la expresión en su rostro cuando tocamos sus canciones favoritas. Eso nos alimenta y se lo devolvemos de inmediato. Es una gran experiencia, por eso digo que la mejor parte de mi trabajo viene del público”.

Para Jack Petrilla, tocar el bajo fue una decisión natural: “Soy zurdo, como Paul McCartney, podía tocar el bajo como él. Es mi héroe musical, siempre lo ha sido. También me parezco un poco a él: En el grupo todos nos parecemos un poco al Beatle que encarnamos, es una especie de coincidencia. También toco algo de guitarra y piano”.

La banda tributo ha tenido oportunidad de presentarse en diversas ciudades, donde han notado las variaciones en la reacción de la gente: “Sí varía a veces, hay ciudades más tímidas, más calmadas y que no expresan las emociones, pero nuestro trabajo es que lo hagan. En Guadalajara es diferente, han sido como volver a casa. A mí me gustaría tocar allí cada semana, entienden el espíritu de la música, por eso tratamos de darles más. Este show es diferente, no lo han visto aunque hemos tocado más de 10 o 12 veces”.

¡Asiste!

Get Back: The Beatles Reunion, en el Teatro Diana, sábado 7 de marzo, 20:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: de $300 pesos a $850 pesos.

JL