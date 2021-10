Vuelve la familia más “freak” del cine: “Los Locos Addams”

Este 14 de octubre se estrena en salas de cine la película animada “Los Locos Addams 2”, una de las familias más queridas y disfuncionales de la cultura pop. En México las voces principales están a cargo de Susana Zabaleta como “Morticia”, Gloria Aura como “Merlina” y Roberto Pisano como “Homero”, quienes en entrevista con EL INFORMADOR, hablan sobre este proyecto divertido en el que esta estirpe espeluznante realizará un “road trip” porque los hijos de la casa se están volviendo adolescentes y hay que generar una conexión más profunda.

“Ellos hacen este viaje porque tienen problemas, y yo creo que en los viajes uno está 24 horas con los hijos y ahí es dónde te das cuenta de qué es lo qué está pasando. ‘Merlina’, quien está en plena adolescencia, tiene problemas y no entiende un poco qué es lo que está pasando en su vida. Entonces, deciden hacer este viaje para poder complementar y entender qué es lo que está sucediendo con esta etapa, y también divertirse, porque a ‘Los Addams’ nos fascina divertirnos sin importar lo que piensen los demás”, comparte Susana.

Expresa además que a donde quiera que llegan “Los Addams” sucede una revolución”, “pero qué importa si nos la vamos a pasar muy bien. El mensaje maravilloso que tiene esta es familia, es que te diviertas, que no pasa absolutamente nada, no importa qué tan raro seas, si tú y tu familia se aceptan, qué te importa cómo te ven las demás personas. Sólo quien te conoce te puede amar como eres”.

Gloria, quien interpreta a “Merlina”, también adelanta que en este nuevo capítulo de “Los Addams”, a “Pericles” le comenzará a gustar una niña, entre otras situaciones que sucederán en el transcurso de la película. “Muchas personas tenemos el síndrome del eterno adolescente. Hay momentos en el que yo me veo al espejo en las mañanas y sigo teniendo las mismas dudas que cuando tenía 15, y creo que eso debe ser algo que me tengo que tratar (risas), pero que es muy común ese rollo de no saber a dónde pertenecemos. Y justo la familia ‘Addams’ rompe con eso, de que no tienes que pertenecer, sino que tienes que ser tú y respetar siempre tu esencia”.

Expresa que justo “Merlina” comienza con estas dudas porque está comprendiendo que está entrando a una nueva etapa en su vida. “Ella es una chica que tiene un IQ muy elevado, es una persona que le gusta experimentar y comprobar científicamente las cosas, así que se sale de la familia para explorar otras posibilidades en su vida, y evidentemente esto rompe con la armonía familiar y hace que sus padres tengan este miedo de que se pierda, y es normal que esto pase, pero el miedo de los papás es que no se pierda para siempre”.

En la búsqueda de la unión familiar, “Los Addams” buscarán resolver estos problemas que son muy profundos. “Parte del encanto de esta familia es esa unidad familiar, siendo como son. Cualquiera los ve y son puros ‘freaks’, pero ellos son felices y se sienten normales. Muchas veces nosotros como personas de la vida real, juramos que nuestra familia es normal y para los demás puede ser una cosa rarísima, porque las costumbres de cada quien son distintas, y creo que esto es parte de lo que hace que esta familia lleve tantos años y que siga estando vigente y presente en la sociedad”, finaliza Roberto Pisano.

"No importa qué tan raro seas, si tú y tu familia se aceptan, qué te importa cómo te ven las demás personas. Sólo quien te conoce te puede amar como eres".

- Susana Zabaleta, soprano y actriz.

Sinopsis

La espeluznante familia favorita de todos regresa en la nueva secuela de comedia animada: “Los Locos Addams 2”. En esta nueva entrega veremos a “Morticia” y “Homero” angustiados por que sus hijos están creciendo, no quieren ir a comidas familiares, y están totalmente consumidos por la “edad de los gritos”. Para recuperar su vínculo, deciden empacar a “Merlina”, “Pericles”, al “Tío Lucas” y al resto de los Addams en su carroza embrujada y emprender un viaje en carretera para tener unas últimas y miserables vacaciones familiares. Su aventura a través de Estados Unidos los sacará de su rutina y les traerá divertidos encuentros con el icónico “Tío Cosa”, y con muchos nuevos y excéntricos personajes. Al final de cuentas... ¿Qué podría salir mal?

MQ