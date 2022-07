Vix: Mirreyes y Godínez condenan abuso de poder

Parte del elenco de "Mirreyes vs Godínez 2", que se estrenará la próxima semana en Vix, se pronunció a favor de las personas que han sufrido abuso de poder y exigen a Videocine, compañía que les ayudó en la producción, se sume a ellos.

Regina Blandón, Diana Bovio, Michelle Rodríguez y Christian Vázquez, protagonistas de la cinta, difundieron un mensaje con el hashtag #Yositecreo y #Videocinerompeelpacto, en que afirman que las afectadas no están solas.

"Quien abusa de cualquiera de las personas que integran el equipo de una producción nos afecta a todes. Quien se aprovecha de los sueños de alguien para violentar, nos priva de sus historias. No sabemos de quién nos hemos perdido por culpa de estos abusos, qué voces no hemos escuchado, qué historias nos habrían contado. Hoy decimos 'Ya basta', no queremos perdernos de una sola más", escribieron.

La postura se da a tres semanas de que Jorge "Coco" Levy, director de producción de Videocine, fue denunciado legalmente por dos actrices, quienes afirman haber sido violentadas por él.

PC