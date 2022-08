El actor tapatío Christian Vázquez está imparable, y es que tras el estreno de “Mirreyes vs Godínez 2: El Retiro”, indica en entrevista con EL INFORMADOR que se alista para el lanzamiento de nuevos proyectos que tras la pandemia postergaron su llegada a las pantallas mexicanas, como la coproducción española y de comedia “La novia de América” dirigida por Alfonso Albacete; así como la tercera temporada de “De brutas, nada” que llegará a finales de 2022 a Amazon Prime Video, sin olvidar que también alista el lanzamiento del filme “Las reglas del Rey” de Luis Romo y “Fuertes”, dirigida por Óscar Salazar Crespo, situada en los años 30 teniendo como contexto a la guerrilla social y futbolera de Bolivia.

El tapatío comparte que la recién llegada de “Mirreyes vs Godínez 2: El Retiro” a la plataforma de Vix+ se postergó dos años por la pandemia, pues en 2020 sólo lograron filmar durante una semana; es así que el histrión, quien da vida a uno de los protagonistas, “Conan”, se muestra agradecido por la paciencia que el público tuvo para poder disfrutar de esta cinta dirigida por Chava Cartas: “Estamos muy felices por cómo la gente la ha recibido, toda una respuesta tan positiva a la película, a los personajes, a todo en general”.

En este filme, Christian Vázquez comparte créditos con Regina Blandón, Alejandro de Marino y Daniel Tovar, entre otros; y señala que esta comedia ha marcado a una generación que ve reflejada en los personajes los desafíos de los estereotipos sociales, pero también un mensaje sobre la unión y la capacidad de romper con estigmas y prejuicios.

“Esta película conectó tanto con el público cuando se estrenó la primera en 2018. La película habla por sí sola con este ensamble actoral, más allá de que nos toca interactuar porque hay una cámara, creo ‘Mirreyes vs Godínez’ somos una familia dentro y fuera del set, tenemos esa complicidad de manera natural, por eso la gente conecta con la historia”.

Libre de presiones

Christian comparte que los personajes de esta cinta han trascendido fuera de la pantalla y eso lo atestigua cada vez que en la calle el público le hace referencias a “Conan” y como una personalidad como ésta, aunque es ficción, refleja parte de la realidad que se vive en los trabajos diarios.

“A mí me ha tocado vivirlo, me dicen ‘¡Ese ‘Conan’, ven a cotorrear!’, eso es lo más bonito. No tiene precio recibir tantos mensajes de apoyo y cariño hacia el proyecto”, añade el actor al referir que si bien la primera entrega de “Mirreyes vs Godínez” marcó expectativas muy altas al ser la quinta película más taquillera en México, él trató de no verse presionado por este antecedente y enfocarse solamente en el proyecto.

“La clave fue disfrutarlo, gozar cada llamado, divertirnos y hacer lo que nos gusta hacer, desde la primera película vino eso… Hacer una historia muy transparente con ese toque de humor, con ese mensaje de que al final del día no importan los estratos sociales, saber que la unión hace la fuerza”.

Aunque la comedia ha sido una constante en la trayectoria de Vázquez, el tapatío resalta también estar interesado en seguir explorando personajes en otros contextos con tramas profundas, y que lo han llevado a vivir grandes experiencias como lo fue “Te llevo conmigo”, que ganó el Premio del Público en el Festival Sundance, sin embargo, asegura estar atento a cómo cambian las perspectivas del humor y tratamiento de temas sensibles y sociales ante las necesidades de la audiencia.

“Como actores es una responsabilidad, porque somos el vehículo o el medio para que el día de mañana, hagamos lo que hagamos, se lleve un mensaje, dependiendo de la historia es la fibra que tocas. En mi carrera he tenido la fortuna de estar en proyectos de comedia, melodramáticos, sociales”, apunta Christian al revelar que también está interesado en adentrase al mundo de la producción, creación de personajes e incluso en la dirección.