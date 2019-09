Vive todo el poder de los 80

Tony Lewis visitará Guadalajara este 26 de septiembre para dar un concierto en Palcco -Av. Central Guillermo González Camarena 375- . La icónica voz de The Outfield cantará un repertorio con clásicos de su grupo que llegó a la fama en los años 80, además de canciones de su nuevo disco, según adelantó en entrevista: “Serán muchos de los hits de The Outfield, y también hago canciones de mi disco solista, ‘Out of the Darkness’, unas cinco. Es un set largo”.

El músico platicó cómo regresó a escribir música luego de la muerte de John Spinks en 2014, su compañero de toda la vida en The Outfield: “Después del fallecimiento de John estuve de luto un tiempo, no podía escuchar música, siquiera. Mi esposa me dijo que regresara a eso que amo hacer, música. Me metí al estudio y compuse material. Me costaba mucho trabajo las letras. Mi esposa me propuso algunas historias: escribimos las letras con la música ya grabada y encajaron muy bien. Al poco tiempo ya tenía el disco”.

Su nuevo álbum, como en los éxitos de los 80, lleva la marca de su peculiar voz: “La voz no solo es un instrumento, es parte de uno mismo. Soy afortunado por tener esta voz, y que siga intacta: hay que cuidarse. No fumo, creo que eso ayuda. También me ejercito, corro de vez en cuando”.

Además de cantar, Lewis toca el bajo, su instrumento principal en The Outfield, pero también toca la guitarra: “Grabé todas las guitarras en mi disco. En vivo también lo hago”. Sobre los conciertos en la actualidad, comentó: “Me gusta ir de gira estos días. La gente responde mucho a los éxitos de The Outfield, se ponen muy entusiastas, como en los 80. Es genial estar de gira, sobre todo en lugares como México”.

Composiciones emblemáticas

De su manera de componer, Tony recordó cómo era en los tiempos de The Outfield: “John y yo poníamos la base grabada, y sobre eso escribía el riff y le agregábamos letras. Es lo que hago ahora: tengo una base y le agrego la melodía. Aunque no hay reglas: comparado con un pintor, no es necesario poner el cielo primero y el mar después. El lienzo está en blanco para que trabajemos”. El músico también detalló cómo escribieron uno de sus grandes éxitos: “Es curioso que ‘Your Love’ siga vigente. La escribimos en unos 20 minutos, básicamente. Nunca pensamos que sería tan popular”.

El tema “Your Love” es emblemático del rock de los años 80, una música que ha sido revalorada: “Creo que la tendencia de aquella época viene desde finales de los 90. No es nuevo para mí, pero nos dice algo de lo que no tuvo esa década. Como los 60 y 70, los 80 tuvieron muchas canciones optimistas, positivas y para sentirse bien. Creo que la gente recuerda eso con sus memorias de la infancia, la adolescencia, la primera pareja o la boda. Es una sensación de apego que tuvo esa música, por eso creo que nunca morirá”.

Más rock

Además de continuar en gira, los planes de Tony Lewis son seguir produciendo nuevo material, según contó desde su hogar: “Sacaré un EP el próximo año, quizá en la primavera. Espero estar tocando en festivales, hacer una gira por Estados Unidos y el resto del continente. Espero volver a México”.

Del próximo EP, adelantó: “Tiene un título tentativo, pero no sé si se quede. Tendrá unas tres o cuatro canciones. Son más roqueras que ‘Out of the Darkness’, espero que les guste”.

¡No te lo pierdas!

Tony Lewis de The Outfield en el Foro Sidral Aga de Palcco, jueves 26 de septiembre, 21:00 horas. Boletos desde 450 pesos hasta cinco mil 400 pesos. De venta en Ticketmaster.