En los últimos días se virilizaran tanto en TikTok como en Instagram, varios videos que demuestran el talento para el baile de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt de 15 años de edad, la primera hija en común que la actriz tuvo con el también actor Brad Pitt y, la tercera después de que ambos decidieron adoptar a Maddox y Zahara.

INSTAGRAM/@stuckinvogue

En uno de los clips que están circulando en las plataformas digitales, se puede apreciar como Shiloh, que asiste a la academia de baile Millennium Dance Complex con el instructor Cristian Faxola, baila, junto al grupo de sus compañeros, "The Other Side", interpretada por SZA y Justin Timberlake, así como "Get Ur Freak On" de Missy Elliott.

Aunque la joven aparece con cubrebocas y ropa para bailar, los más observadores lograron identificarla y hasta la señalaron en el video para que las personas pudieran saber quién era.

Según las declaraciones que una fuente cercana a Angelina le dio a InTouch, es evidente el gusto natal de la joven por el baile: "Su principal amor en este momento es el baile, y es muy buena en eso, se le da muy bien, le encanta poder sentir la música y dejarse llevar, lo cual es súper importante. Le gustan todos los estilos, pero el hip-hop y el freestyle son sus favoritos", explicó dicha fuente.

Además, no dudó en puntualizar que la famosa mamá de Shiloh no deja sorprenderse por la capacidad de su hija: "Angelina está impresionada con la capacidad de Shiloh de memorizarse rutinas de baile. Ni ella ni Brad tienen ese talento".

La misma fuente especificó que la joven de 15 años ha encontrado en el baile la forma de expresarse y es muy buena haciéndolo.

Cabe destacar que recientemente tanto Shiloh como cuatro de sus hermanos, acapararon los reflectores durante la presentación de la película

"Eternals" en Los Ángeles, California, a la que asistieron para acompañar a su progenitora. No obstante, una de las cosas que más llamaron la atención fue que todos usaron prendas que Angelina ya había portado en otros eventos.

AF