Viral: Pide matrimonio con caja de milanesa y papas fritas; su historia de amor conquista Internet

Pedir matrimonio con una caja de milanesas y papas fritas es algo que no se ve todos los días, y por ello es que esta pareja se volvió viral en redes sociales al compartir su historia.

“No me va a alcanzar la vida para agradecerle”

Se trata de Nahuel Pedemonte y Lourdes, una pareja de Buenos Aires, Argentina, que se volvió noticia en enero de 2021, según el medio TN. De acuerdo con el medio, Pedemonte recibió un impacto grave de bala en la cabeza el año pasado y fue su novia quien lo cuidó. Tras ir sanando meses después, él le pidió que se casaran con una caja de papas fritas, milanesas y, por supuesto, el anillo.

“Fue un pilar importante para mí”, dijo el joven al medio citado. “No me va a alcanzar la vida para agradecerle. Yo sé que voy a estar con kinesiología durante mucho tiempo, pero la verdad es que ando bien. Hago flexiones, me arrodillo. Gané mucha interdependencia con los brazos. Me ayudan a bañarme y cambiarme”.

Esta historia de amor se robó el corazón de muchos en las redes sociales, quienes la han compartido. ¿A ti qué te parece esta romántica historia?

La boda de esta bella pareja se llevará a cabo en los próximos meses.

AC