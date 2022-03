Viral: Niña ucraniana da esperanza cantando "Libre Soy" de Frozen, en un búnker

Lamentablemente la guerra en Ucrania sigue, el ejército de Rusia continúa atacando distintas ciudades asesinando decenas de personas, por momentos se ha hablado de un alto al fuego por parte de los rusos, mientras los ucranianos se refugian.

Tras estos hechos desafortunados los ciudadanos siguen con esperanzas de que esto pare, y así lo demostró Amelia, una niña ucraniana la cual se hizo viral en las redes sociales al interpretar la canción "Let it Go" (Libre Soy) de la película Frozen, mientras se encontraba en un búnker resguardándose junto con su familia y otras personas.

En el video se puede observar que los demás refugiados están dispersos haciendo distintas cosas, cuando repentinamente la niña comienza a interpretar la canción de Disney, por lo que todos guardan silencio respetuosamente para escucharla.

Los ciudadanos sin pensarlo sacaron sus celulares para grabar el hermoso momento que les regaló la pequeña.

Al finalizar su canto, la niña sonrió a la cámara y se llevó los aplausos de todos los ucranianos que se encontraban con ella.

DESGARRADOR ���� | Una niña ucraniana canta “Libre Soy” en un refugio de #Ucrania ��.

�� Sus palabras emocionan profundamente a los adultos a su alrededor.#NoALaGuerrapic.twitter.com/JerY8pbr9b — Saverio Vivas - PDC Colombia (@SaverioVivas2) March 7, 2022

Marta Smekhova quien se encontraba en el búnker animó a Amelia a cantar, además pidió permiso a los padres de la menor para poder subir el video a su cuenta de Facebook.

MF