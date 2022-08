Marc Anthony sufrió un pequeño incidente durante uno de los conciertos que ofreció éste fin de semana en Colombia, pues fue golpeado con una botella de plástico, por parte de sus fanáticos. En cantante se encuentra visitando diversos países con el llamado "Viviendo Tour" por lo que acudió a la región para presentarse en la Feria de las Flores en Medellín.

>

El cantante Marc Anthony de origen puertoriqueño, en una de su presentaciones,pidió un trago de agua ardiente,y le pegaron con una botella en el muslo derecho pic.twitter.com/RamuY7TFOG — Radhames gutierrez (@radhames207) August 18, 2022

Fue durante la interpretación del sencillo "Flor pálida", que Marc interrumpió el evento para pedir una de las bebidas típicas colombianas. "A mí, lo que me hace falta es un aguardiente de esos", expresó, a lo que el público reaccionó con gritos y aplausos. El artista no se esperaba que sus "deseos" fueran "ordenes": en el video, que fue compartido a través de la plataforma TikTok, se observó que una botella fue lanzada desde el público e impactó en la cadera derecha del puertorriqueño. Ante esto, Marc, quién siguió cantando, hizo una señal para que los asistentes al evento se tranquilizaran e incluso se quitó sus lentes oscuros y los tiró al suelo "simulando" estar molesto.

"No tiren. Yo me lo compro", dijo, entre sonrisas. Pese a que el concierto continuó sin más sorpresas ni por menores, los internautas no dudaron en referirse a la inmediatez con la que los fanáticos trataron de complacer al cantante invitado. "Cantando 'Flor pálida' y el que quedó pálido fue él", "RAPPI mejorando en el servicio de entrega" y "Pidió una copa y casi le tiran la fábrica", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales tras el suceso.

La presentación del artista latino era una de las más esperadas y ansiadas por el público antioqueño, quienes de alguna u otra manera, dejaron ver su emoción y nerviosismo ante el concierto que se llevó a cabo en la ciudad de la eterna primavera.

FS