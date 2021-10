Viral: La modelo Genie Exum se graba tras atacar a su novio con un cuchillo

Genie Exum, modelo de OnlyFans y creadora de contenidos porno, fue acusada de "meterle el fierro" a su novio con un cuchillo de cocina, en su apartamento en Nueva York.

Posteriormente, se grabó sonriendo, mientras respondía ante la justicia.

"Looking sharp" y el emoji de un cuchillo son los comentarios que invaden las últimas fotos publicadas en su Instagram.

De acuerdo con la información de las autoridades, la joven de 22 años fue privada de la libertad por herir con arma blanca a su pareja Francis Amor en la espalda y en un brazo.

La Policía de Nueva York informó, a través de un comunicado, que todo sucedió el pasado lunes cuando los oficiales respondieron a una llamada al 911 de un hombre agredido dentro de un apartamento en la Décima Avenida de Manhattan.

Exum se mostró algo diabólica en un video en el que juguetea con una cuerda, mientras de fondo sonaba el tema "Locked Up" (Bloqueado) de Akon.

Orden de no contacto

Luego del arresto, la modelo fue liberada. El juez Michael Gaffey emitió una orden de no contacto contra Exum, prohibiéndole hablar o acercarse a su novio, según indicó The New York Post.

"Me detuvieron y me encerraron, no me dejarán salir", dice el tema musical de Akon.

Tras el trámite policial, una vez libre, Genie Exum ingresó a Instagram y publicó una imagen suya en la que aparece sonriente durante el interrogatorio.

Francis Amor se recupera de las heridas, mientras ella sigue en promoción de su OnlyFans.

CM