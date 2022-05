Viral: Joven se tatúa rostro de Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp (VIDEO)

Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp en el juicio en contra de Amber Heard por difamación, se ha robado el corazón de muchos, y es que una joven hasta se tatuó el rostro de la mujer.

Se trata de Jazzmyn Wollfe, una tiktoker que afirma que se tatuó el rostro de Camille porque es “una mujer fuerte que se mantuvo firme”.

“Hizo todo lo que estaba a su alcance para hacer justicia a quien ella cree que es una víctima de abuso y sacar a la luz un tipo de violencia doméstica que la sociedad a menudo parece ignorar o refutar por completo”, dijo Wollfe, residente de Ontario.

No obstante, la joven dejó claro que ella es imparcial, por lo que la admiración hacia Camille Vasquez no significa que esté del lado de Johnny Depp sobre la de Amber Heard. "Mi admiración por su diligencia y comportamiento no tiene relación con mi opinión sobre Amber o Johnny, o cualquier otra persona de cuya narrativa personal no pueda hablar".

Algunos le preguntaron por qué Camille aparece sin ojos, a lo que respondió: "Lo hice sin convertirlo en un retrato de su rostro porque se trataba más de la declaración/significado general. Además, es una chica hermosa y hermosa con una energía absolutamente ruda".

La deliberación en el estado de Virginia Estados Unidos por el juicio entre Depp y Amber Heard continuará esta semana, y se dará a conocer el veredicto final luego de seis semanas de haberse impuesto la demanda.

Hasta el momento el video ha logrado más del millón de reproducciones en TikTok y, a pesar de que la joven ha recibido críticas, la mayoría de comentarios son positivos.

AC