Tras la victoria de su equipo Porcinos FC en la Kings World Cup que lo corona como el dueño campeón del mundo de su categoría, Ibai Llanos fue captado en silla de ruedas siendo trasladado por los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para volver a España.

En los videos aficionados aparecidos en redes sociales, el streamer español es conducido sobre una silla de ruedas por un trabajador del aeropuerto. El organizador de La Velada del Año se encuentra en una aparente duermevela que le impide acercarse a sus fanáticos, como suele hacer.

Hasta ahora no se sabe el estado de salud en el que se encuentra Ibai Llanos. Sin embargo, el propio tuitero contestó dos publicaciones de usuarios que subieron a la red X. En la primera contestación solo ríe, no obstante, en la segunda, asegura que se trató solo de un "truco para no sacarse fotos". La especulación impidió la credibilidad de esta declaración, ya que varios insinúan que la fiesta se hizo larga.

El par de videos rápidamente se volvieron virales en X, antes Twitter. En días pasados, el español había confesado que, debido al trabajo, habían tenido que cancelar un par de sesiones.

