El pasado viernes 29 de noviembre, medios de comunicación estadounidenses dieron a conocer la muerte repentina de Bob Bryar, quien fuera baterista de la banda de rock, My Chemical Romance, a los 44 años.

La banda estadounidense marcó a una generación con un sonido versátil y letras dramáticas, aunque ha llamado la atención durante sus 23 años de trayectoria por el cambio de bateristas sin que se conozcan los motivos reales. Entre estos destaca Bob Bryar, quien formó parte de la agrupación originaria de Nueva Jersey entre 2004 y 2010, y que estuvo en el periodo de mayor popularidad.

Bob Bryar ingresó a My Chemical Romance en el año 2004 tras la expulsión de Matt Pelissier, el baterista original, y ocupó ese puesto en el periodo posterior al lanzamiento del disco que les dio la fama, "Three Cheers For Sweet Revenge", lanzado ese año; luego, participó de forma activa en la creación de "The Black Parade", de 2006, y más adelante en el descartado "Conventional Weapons", lanzado en partes separadas entre 2012 y 2013. Del álbum "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys" colaboró en algunas de las pistas, aunque para la publicación del mismo ya no era miembro de la banda.

¿Cuál es la mejor canción de MCR con Bob Bryar como baterista?

Durante su tiempo en My Chemical Romance, Bob Bryar, destacó por un sonido más técnico, diferente del que mostró Pelissier entre 2001 y 2004. De todas las canciones en las que colaboró, "Famous Last Words", de "The Black Parade" se destaca como la mejor representación de su impacto en el sonido de My Chemical Romance, o al menos así lo define la Inteligencia Artificial (IA).

Según ChatGPT, "Famous Last Words", el segundo sencillo del tercer álbum de la banda, cuenta la historia de un personaje ficticio que reflexiona sobre la vida, la muerte y el más allá. La canción, ubicada casi al final del álbum, es un himno para la época y sobre todo para los seguidores.

El aporte de Bob Bryar en este tema es importante y sobresale del resto, porque, según la IA, su batería proporciona una base rítmica poderosa y emocional que eleva cada elemento de la canción. Desde el inicio, los golpes de batería son precisos y cargados de energía, acompañando el crescendo emocional que culmina en un estribillo inolvidable. Bryar no solo mantiene el ritmo, sino que también agrega matices a cada tanto.

Su habilidad para adaptar ritmos complejos y transmitir emociones a través de la batería complementó perfectamente la narrativa y las guitarras dramáticas de Ray Toro y Frank Iero, así como la voz emotiva de Gerard Way.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Bob Bryar muere a los 44 años de edad

OF