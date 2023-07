Victoria Ruffo aparece en silla de ruedas y preocupa a sus fanáticos

Victoria Ruffo fue vista en silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México, y las imágenes que circularon en redes sociales preocuparon a los fanáticos de la famosa actriz.

¿Qué ocurrió? Actualmente la actriz padece de seis hernias distintas, lo que le impide mantenerse en pie por mucho tiempo. En entrevista con los medios, Victoria Ruffo pidió calma, y explicó que todavía hay mucho de ella para rato.

Reporteras y reporteros, muy preocupados, le preguntaron qué le había pasado y cuál era el motivo de que se encontrara en sillas de ruedas pues, apenas hace unos días, había sido entrevista en una alfombra roja, en la que se encontraba sin ninguna lesión aparente que le impidiese moverse por sí misma.

Antes estos cuestionamientos, la actriz de "Corona de lágrimas" dijo que no había razón para preocuparse pues, si se trasladaba en una silla de ruedas era porque había sido diagnosticada con seis hernias, las cuales tienen lugar cuando parte de un órgano o tejido sale fuera de su cavidad interna al cuerpo y es visible externamente, generando muchos dolores y molestias en quienes padecen este tipo de anomalía, también conocida bajo el término médico "protrusión".

"¿Por qué siempre me agarran aquí?", dijo la actriz, mientras lucían visiblemente abrumada de que fuera captada en su condición. "No los espanto, fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo", aclaró. Por ese motivo, es la propia Ruffo la que ha tomado la decisión de recurrir a la silla de ruedas en momentos en los que sabe que tendrá que hacer un sobreesfuerzo a la hora de caminar o estar de pie.

"Prefiero yo ir desde ahorita en carreritas con la silla de ruedas; run run run, no puedo andar a distancias muy largas", dijo mientras sonreía a las cámaras.

FS