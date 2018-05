Victoria “La mala”, una mujer de retos

Indudable es el éxito de Victoria “La mala”, la cantante regional que con su estilo busca fortalecer la presencia femenina en la industria del regional mexicano a través de canciones que empoderan a la mujer desde la vertiente sentimental hasta en su valor en la sociedad.

A poco más de un mes de lanzar su más reciente producción “Merezco mucho más”, “La mala” ha superado el millón de hits en plataformas como YouTube y se ha lanzado a la conquista de nuevos públicos de la mano de Romeo Santos, el llamado “Rey de la bachata”, que le ha permitido ser quien abra sus presentaciones por Estados Unidos en la gira “Golden Tour” y con la que ambos intérpretes llegarán a Guadalajara el próximo 15 de junio, en el Estadio 3 de Marzo.

Aunque los cantantes no comparten repertorio, para “La mala” ha significado una oportunidad gigantesca al ser arropada por una personalidad internacional como Romeo Santos, poniéndola de frente a un público distinto que gusta del regional mexicano y probando, una vez más, que el carisma y personalidad de Victoria, son los ingredientes principales para despertar el aplauso de la audiencia.

“Estaba un poco nerviosa porque la música regional y la bachata son dos mundo diferentes, pero lo bonito de la música no existe el idioma ni el género, cuando hay música de por medio, lo importante es la conexión que se logra”.

La cantante que se ha mantenido en la cima de la popularidad con temas como “Vete mucho” y “Si va a doler que duela”, destaca que uno de sus principales objetivos musicales es reivindicar las canciones femeninas para alentar a la mujeres a romper con los estereotipos y exigir el respeto que todas merecen por igual.

“En mi familia siempre ha habido mujeres muy fuertes, que me han dicho cómo salir adelante, que no hay que dejarse de nadie, también hay artistas que me han inspirado como Paquita la del barrio, Jenny Rivera, Selena, de alguna manera crecí con esas mujeres que me han compartido su empoderamiento y eso es importante para mí el poderlo transmitir en mi música. Las mujeres nos estamos levantando no solo en la música, también en la sociedad con tantos movimientos contra la violencia, el acoso, tenemos que decir basta ya”.

Será en el otoño de este año cuando Victoria “La mala”, presente de manera oficial su producción completa de la que se desprende “Merezco mucho más” —composición de Luciano Luna— como tercer sencillo, asegurando que este nuevo material inédito tendrá no solo colaboraciones especiales, pues hasta la exploración de otros ritmos serán una sorpresa que mostrará otras facetas de la cantante.