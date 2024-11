Víctor García revitaliza su éxito Otra vez en colaboración con Eden Muñoz

El cantante originario de Tamaulipas, Víctor García está de lleno en la música con su reciente sencillo “Te odio”, el cual lanzó hace unas semanas y que sirvió como carta de presentación de su nueva etapa musical luego de varios años de no grabar nuevas canciones. Además, recién lanza un segundo corte, la reversión de su éxito “Otra vez” en colaboración con Eden Muñoz.

“Nunca dejé de trabajar, han sido 22 años de carrera entre la música, la actuación y la conducción, pero había descuidado la música, dejé de estar en la industria como 10 años, a qué me refiero, a que no grabé discografía. Subí algunas cosas en YouTube, pero ya no estaba en ese rollo. Tiempo después apareció un personaje que me hace una propuesta de la que no me pude negar, era el regresar y esto también fue un acto de conciencia, pues era saber si estaba dispuesto a todo lo que amerita estar en una oportunidad así de grande”.

A Víctor lo firmó M4 Récords, especializado en regional mexicano y detrás de este sello está toda la infraestructura de Sony Music . “Y como punta de lanza salió ‘Te odio’, un tema maravilloso, donde es como si hubiera mezclado mis temas ‘Otra vez’ y ‘Ayer te pedí’. Así que empezamos con el pie derecho. Me siento como el ave fénix, resurgiendo de la cenizas con una gran oportunidad que no voy a desaprovechar”.

Víctor reconoce que se armó de un gran equipo donde hay músicos de la nueva ola del regional mexicano, que junto con su experiencia musical, desarrollaron una muy buena fórmula que hoy presentan.

“Yo siempre fui una mezcla del regional con el pop, pero no había un mercado para mí. En mi tiempo no se tocaba todavía eso, pero ahora los cambios han sido muy drásticos y en muy poco tiempo. Antes eras regional o pop, ahora 22 años después las generaciones actuales lograron detonar el regional mexicano a nivel mundial. Y por buscar identidad, empezaron a fusionar el regional con el urbano, con el reggaetón y el rap. Entonces, esto me da la oportunidad de resurgir porque siempre fui una fusión del regional con algo más, ya sea pop, country o rock”.

Ahora con “Otra vez”, Víctor busca llegar a generaciones jóvenes que hace 22 años no escucharon el tema y ahora en colaboración con Eden, a quien reconoce como uno de los mejores músicos actuales, espera abrirse a nuevos públicos, además el tema es producido por Eden.

“Esta (reversión) más que un regalo para los fans es un regalo para mí, el cual quiero compartirlo con todos. Este proyecto se dio gracias a que mi manager, quien tiene toda la experiencia, el señor Manuel Cuevas, me contactó con los personajes del momento. La relación con Eden es una admiración mutua, hay nostalgia, aprecio y cariño. Es la sorpresa que me estoy llevando con todos los compañeros con los cuales voy a interactuar”.

Y es que Víctor va a revitalizar algunos de sus éxitos más importantes con otros compañeros cantantes a la par de que seguirá lanzando más música inédita .

YC