Vicente fernández presenta tequila “Los 3 potrillos”

El próximo lunes 17 de febrero, Vicente Fernández celebrará su cumpleaños número 80, y para festejarlo, desde ayer, hoy y mañana se está llevando a cabo el Campeonato Charro VFG VIP, en el lienzo Los Tres Potrillos.

Además, el lunes disfrutará de una comida donde el “Charro de Huentitán” convivirá con sus familiares e invitados especiales. Dicho evento se realizará en su rancho.

Pero los festejos no paran ahí, durante el campeonato que se está celebrando estos días en el lienzo, el intérprete de “Acá entre nos” lanzó al mercado un nuevo tequila que lleva el nombre de su rancho: “Los 3 potrillos”. Se trata de una edición especial que lleva la firma del cantante; incluso, en la etiqueta se puede leer impresa una de las frases favoritas del charro: “Mientras usted no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar”.

La elaboración de la bebida corrió a cargo de la Destiladora Santa Virginia y viene en dos presentaciones: añejo y extra añejo cristalino; aún no está a la venta al público, pero ya se trabaja en una estrategia de mercadotecnia.

Participa en “Hecho en México”

Ayer, el hijo de Vicente, Alejandro Fernández, lanzó su nuevo disco “Hecho en México”; material con el que retoma sus raíces y comienzos musicales en el género ranchero. “Hecho en México” cuenta con las colaboraciones de su padre Vicente Fernández, considerado el rey de la canción ranchera, con quien compartió el tema “Mentí”, y con el tres veces ganador al Grammy Latino Christian Nodal, en la canción “Más no puedo”.