Originario de Hidalgo, Rogelio Carrillo llegó al hospital donde permanece internado Vicente Fernández, con la intención de mostrar su cariño al “Charro de Huentitán” y cantar una de las canciones más populares del exponente vernáculo.

“No es presunción, pero es un don”

Aunque Rogelio no tuvo la oportunidad de conectar su bocina, decidió cantar a capella "La ley del monte" para mostrar la voz con la que durante 25 años ha rendido homenaje en eventos sociales en los que brinda su servicio de imitación.

"Soy el mejor intérprete de Vicente Fernández y le vengo a cantar una canción por agradecimiento a Dios y a él porque me he ganado la vida durante 25 años interpretándolo, desde Hidalgo vine a ver a Vicente Fernández, porque lo quiero mucho y deseo que Dios le dé otra oportunidad de seguir con nosotros", dijo Rogelio.

Rogelio compartió que su familia lo apoyó en su decisión de venir a Guadalajara para cantarle a Vicente y aunque aclaró que su enfoque no es una imitación tal cual, su estilo de voz le permite interpretar las canciones lo más parecido al “Charro de Huentitán”.

"La voz así me sale, se me parece mucho la voz y le agradezco a Dios y a don Vicente Fernández. No es presunción, pero es un don, porque desde chiquito la voz la tuve fuerte y potente, siempre todo el mundo me empezó a decir 'Chente, Chente'. Antes de ser cantante tuve muchos trabajos y donde quiera me ponía a cantar, trabajando y cantando".

Rogelio recalcó que no le pesó viajar en autobús durante 10 horas para cantarle a Vicente Fernández, quien cumple dos semanas internado.

Previo a que Rogelio llegara al hospital, Gerardo Fernández, hijo Vicente Fernández, se retiró del nosocomio sin hacer declaraciones luego de que el último reporte médico autorizado por la familia Fernández Abarca confirmara que el cantante padece de una "enfermedad degenerativa" tras especularse que se trata del Síndrome Guillain-Barré.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC