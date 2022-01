Vicente Fernández: Televisa confirma bioserie de Chente y revela la trama

Televisa confirmó la producción de su propia bioserie de Vicente Fernández, luego de varios días de rumores sobre esta noticia; sin embargo, aún no se confirma si será Pablo Montero quien interprete a “El Charro de Huentitán”.

“Es un privilegio y, a la vez, un enorme reto”

Fue a través de un comunicado donde Televisa explicó que la historia se basará en el libro "El último Rey", escrito por la periodista Olga Wornat.

"Televisa y Editorial Planeta Mexicana informan que llegaron a un acuerdo, en el que el primero adquirió los derechos de la obra titulada 'El último Rey' escrita por la periodista Olga Womat, para realizar una bioserie del Sr. Vicente Fernández Gómez…", se lee.

También explicó que la producción será junto a Univisión y próximamente se anunciará quién será el productor y elenco del proyecto, aún sin confirmar a Pablo Montero como protagonista.

"La producción de esta bioserie sobre Don Vicente Fernández es un privilegio y, a la vez, un enorme reto por tratarse de uno de los intérpretes más emblemáticos e ídolo de la música vernácula mexicana… Estamos seguros que la realización de este proyecto será de gran interés para millones de personas en toda América", apuntó.

Vicente Fernández: ¿De qué trata el libro "El último rey"?

En su nuevo libro "El último rey", Wornat hizo una "biografía no autorizada" de “El charro de Huentitán”. El título ha causado controversia debido a que entre sus líneas se dejan ver algunas disputas familiares; además, liga a Gerardo Fernández, uno de los hijos del cantante, con el narcotráfico.

Vicente Fernández Jr. argumentó recientemente que nunca habló con Wornat, aunque ella sí lo buscó, pero que "todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar". Al respecto la escritora dijo que está tranquila ante la amenaza.

"Lo que yo tengo, y lo tengo por muchas fuentes, no es de Vicente Jr., no sé por qué él sale a hablar, sino sobre Gerardo Fernández, ese individuo que siempre me pregunté por qué todos en Guadalajara le temían, por qué todos me decían: 'no te metas con los Fernández porque Gerardo Fernández es muy peligroso'", dijo Wornat en entrevista.

"Está absolutamente probada la relación con Nacho Coronel (Cártel de Sinaloa). Iba a comer al restaurante Los 3 Potrillos, tengo el nombre con el que pedía una mesa, Gerardo le vendía caballos", detalló.

