Este jueves 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe, se conmemora el tercer aniversario luctuoso de don Vicente Fernández. A propósito la familia Fernández Abarca desde el rancho Los Tres Potrillos honró su memoria con una misa a cargo del padre Julio César Ceja, previamente el Grupo Danza Azteca de Guadalajara desarrolló también un ritual en su honor.

Entre los presentes se encontraba Doña Cuquita, Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González, así como América y Camila Fernández junto con su hija; Gerardo, el segundo hijo de don Vicente; así también Alexia, esposa de Alex Fernández y la mamá de éste, América Guinart. Justo los ausentes fueron Alex y "El Potrillo", Alejandro, de quien trascendió se encontraba en España.

El mausoleo de "El Charro de Huentitán" fue decorado por Don Rogelio, quien resaltó que Doña Cuquita le pidió representar en esta ocasión a los ancestros, por eso es que había representación de Quetzalcóatl, entre los elementos que también se utilizaron fueron, maíz, aserrín, tejocote, virutas y los nopales, dos mil de estos en total. El montaje tardó dos días y participaron en él 15 mil personas.

Doña Cuquita se dijo muy emocionada por este arte efímero que hizo el artista para honrar a don Vicente. También resaltó que Chente sigue con ella y se le hace presente en todo momento.

Vicente Jr. habló con los medios sobre recordar a su padre. "Estoy muy contento por todo lo que ha pasado desde la mañana. Estuvimos desde temprano con mucha gente, con todo su público y sus fans, pero no nada más el 12 de diciembre, las puertas están abiertas los 365 días del año de 11:00 a 14:00 horas y no se cobra", dijo Vicente Jr. Sobre cómo mantiene vivo el recuerdo de su padre, confesó: "es una situación con la que se tiene que aprender a vivir, no es cierto que se pasa la página y se sigue viviendo, sino que aprendes a vivir en su ausencia física, pero con su presencia de corazón y mental, estamos todos los integrantes de la familia y todo su público".

Además, Vicente enfatizó que su padre nunca se ha ido y nunca se va a ir. Recientemente se publicó un álbum con banda de Vicente Fernández, donde Jr. fue uno de los artífices de este resultado, destacando que su papá lo grabó cuando tenía 70 años. "Estoy muy agradecido de cómo han recibido el público y también los medios este disco que ya está en el millón 800 mil en descargas" en un periodo de 14 días, además, resaltó que todavía hay música que está pendiente por salir.

Por su parte, Camila compartió que su abuelo siempre la acompaña, "él está ahí conmigo, y está chistoso que mi hija que casi no convivió con él también le tiene mucho cariño, así que él está haciéndose presente con su amor y nosotros lo extrañamos todos los días".

Al final de la misa se hizo un convivió donde no faltó la música de mariachi en vivo recordando los éxitos más importantes de Don Vicente.

