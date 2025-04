“Apenas estoy cayendo en cuenta”: Isabella Gonty

Contra todo pronóstico, incluso el suyo, Isabella Gonty se convirtió en la ganadora de la tercera edición de La Voz de Zapopan. El triunfo no sólo le dejó un premio de 50 mil pesos, sino también la oportunidad de profesionalizar su carrera, pues grabará tres temas con sus respectivos videoclips, recibirá clases de canto durante un año, tendrá una presentación oficial en el Centro Cultural Constitución de Zapopan y contará con una página web para difundir su obra.

Pero más allá del reconocimiento, para Isabella esta victoria significa un nuevo comienzo.

“Apenas estoy cayendo en cuenta”, confiesa ilusionada en entrevista con EL INFORMADOR. “Fueron muchas emociones juntas y no me caía la noticia, pero ya ahora estoy asimilando. Más con el trabajo que se viene”.

En esos primeros segundos tras escuchar su nombre como ganadora, Isabella experimentó una mezcla de incredulidad y euforia.

“La verdad, no esperaba ganar, me cayó de sorpresa. Lo primero que pensé fue: ‘¿De verdad es mi nombre?’… Primero fue voltear hacia arriba para dar gracias a Dios por el logro, y ahora sí que pura emoción. Quería llorar, quería gritar, quería saltar, quería de todo”, confiesa.

Con 17 años de experiencia en la música, Isabella había mantenido sus sueños en pausa. “Soy mamá, tengo dos hijos”, explica. “Me dedico a trabajar, pero solamente lo hago en bares y en eventos privados. No me había dedicado tanto a la música”.

Su decisión de participar en el concurso llegó casi por impulso. “Un día, estando en redes sociales vi el anuncio y me animé… Fue un proceso bien bonito, me llevé muchas cosas valiosas, sobre todo de los participantes y del equipo detrás de cámaras”.

Su historia de entrada al concurso no fue sencilla. Durante las audiciones presenciales, enfrentó una prueba adicional ya que estaba enferma de dengue. “Tenía tres días enferma y me presenté con medicina incluida, casi que me desmayaba ahí… Fueron dos filtros presenciales y en ambos llegué así, enferma”.

Aun así, su voz logró imponerse. En el casting virtual interpretó “Mujer contra mujer” de Mecano; para la primera audición presencial eligió “El cigarrillo” de Ana Gabriel, y en la segunda cantó “Aunque sea en otra vida” de Edith Márquez. “Elegí ‘El cigarrillo’ porque es un género más ranchero y no suelo cantarlo siempre… me animé con esa”.

Talento en la sangre

La relación de Isabella Gonty con la música comenzó desde pequeña, en un entorno familiar lleno de melodías.

“Tenía entre cuatro y cinco años… Mi papá tocaba la guitarra y cantaba en los coros del templo. Ahí me iba yo, empezaba a tocar el pandero. Mi hermano tenía un grupo versátil y yo me asomaba, me ponía a espiarlos. Siempre me alentó a cantar. Como que me entró el chip de hacerlo y de ahí comenzó toda esta historia. Fue un reto en primera instancia y se terminó convirtiendo en una pasión”, recordó.

Durante el proceso del concurso, las emociones fueron intensas. “Los primeros días sí me sentía muy mal… Quería desertar porque me sentía mal y estresada por cumplir con los compromisos. En la tercera semifinal sentí que el corazón se me iba a salir. Son escenarios más grandes, es otra plataforma, y estar en un concurso da el doble de nervios… sabes que estás contra otros cantantes y que todos queremos ganar”.

En la semifinal interpretó “Déjame volver contigo” de Dulce, y para la final eligió “Antes de ti” de Mon Laferte, aunque su intención original era otra. “No estaba muy contenta con mi canción porque es muy triste, de mucho sentimiento, de hecho esta canción la iba a interpretar en el casting, pero nunca funcionó la pista. Una compañera jugando me dijo que esa sería mi canción para ganar, y terminó siendo así”.

El siguiente paso de Isabella es compartir su propia música. “Ahora sí viene mi música, que es la que quiero dar a conocer. Con el premio vamos a grabar tres temas, y primeramente Dios, espero que sean del agrado del público”.

Sin dejar de lado sus presentaciones en bares y eventos privados, Isabella está lista para hacer realidad aquello que había postergado. “Ahora es tiempo de luchar por mis sueños”, remata.