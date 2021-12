Vicente Fernández: ¿Quiénes son sus hijos y nietos?

La mañana de este domingo familiares de Vicente Fernández confirmaron que "El Charro de Huentitán" perdió la vida a las 6:15 horas. Esta lamentable noticia ya se esperaba, pues en los últimos días el cantante había sufrido una recaída en el hospital donde se encontraba hospitalizado desde agosto pasado.

"En Paz Descanse. Sr. Vicente Fernández”, se leía en el comunicado oficial. “Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 a.m."

¿Quién fue Vicente Fernández?

Vicente Fernández fue una de las máximas figuras de la música mexicana. Contó con una amplia trayectoria que lo respaldaba, la cual ha sido complementada con su incursión en el cine.

A sus 81 años de edad, Vicente tuvo la certeza de que el camino que él inició en la música regional, continuará muchos años más gracias al talento de su hijo Alejandro Fernández y de sus nietos Alex y Camila, quienes decidieron seguir los pasos de su padre y abuelo en el medio del espectáculo.

¿Quiénes son los hijos y nietos de Vicente Fernández?

Aunque algunos de los miembros de la dinastía Fernández son bastante famosos y reconocidos, esta familia es más grande de lo que piensas, pues algunos de los hijos y nietos del cantante decidieron buscar el éxito en otros ámbitos alejados de las cámaras.

Vicente Fernández y su adorada esposa “Cuquita” tuvieron tres hijos varones: Vicente, Alejandro y Gerardo. Más tarde adoptaron a Alejandra y, poco a poco, su familia ha ido creciendo.

Vicente Fernández Jr. (hijo)

Tiene 57 años de edad y es el primogénito de Vicente Fernández. Aunque decidió intentar una carrera en la música, no logró consolidarla. De su primera pareja, con la que tuvo a sus cuatro hijos, no se conoce mucho, pero el hijo de "El charro de Huentitán" se ha caracterizado por tener varias relaciones con mujeres como Mara Patricia Castañeda, Karina Ortegón y Mariana Padilla. Sus hijos son Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

Vicente Fernández (nieto)

Él decidió dedicarse a los negocios y mantenerse alejado del foco público, por lo que se convirtió en empresario y se dedicó a la venta de café.

Ramón Fernández (nieto)

De acuerdo con la información que proporciona en sus redes sociales, Ramón Fernández se define como artista y amante de la música. Junto a su hermano Vicente se dedica a la venta de café. En julio de 2020 se convirtió en padre de Luca, el tercer bisnieto de Vicente Fernández.

Sissi Fernández (nieta)

A inicios del 2020, antes de la llegada de la pandemia por coronavirus, Sissi se casó con Marcelo Garza Ayala, en la Basílica de Zapopan, Jalisco. En abril de 2021 se convirtió en madre de Carlotta, la quinta bisnieta de Vicente Fernández.

Fernanda Fernández (nieta)

Fernanda es diseñadora de modas, está casada y es madre de dos pequeños: Antonella y Emilio. Los dos primeros bisnietos de "El charro de Huentitán"

Alejandro Fernández (hijo)

Mejor conocido como "El Potrillo", es uno de los intérpretes más reconocidos de música ranchera. Alejandro Fernández, quien tiene 50 años de edad, decidió seguir los pasos de su padre en la música y su carrera ha estado llena de éxitos y varios escándalos. Tiene 5 hijos: Alex, Camila y América, con América Guinart; y Emiliano Valentina, con la modelo Ximena Díaz.

Alex Fernández (nieto)

Es el primogénito de Alejandro Fernández y ha demostrado que heredó el talento de su padre y abuelo. Se lanzó como cantante porque desea seguir poniendo en alto la música mexicana. Tiene 27 años y se encuentra casado con Alexia Hernández.

América y Camila Fernández (nietas)

Las gemelas de "El Potrillo" nacieron en 1997. Mientras Camila ha destacado por incursionar en la música pop, América se ha dedicado a la moda, ámbito en el que ha destacado por su talento para el diseño.

Camila es la hija más conocida de Alejandro Fernández, debido a que decidió incursionar en la música pop, y su padre le ha brindado todo el apoyo posible. Se encuentra casada con Francisco Barba y, en marzo pasado, tuvo una bebé llamada Cayetana, la primera nieta de Alejandro Fernández y la cuarta bisnieta de Vicente.

Emiliano Fernández (nieto)

De Emiliano se sabe muy poco, ya que a diferencia de sus hermanos mayores, decidió alejarse de la vida pública, pero se sabe que mantiene una buena relación con ellos. Tiene 21 años de edad.

Valentina Fernández (nieta)

Es la hija más pequeña de Alejandro Fernández. Tiene 19 años de edad y se encuentra alejada de los reflectores, aunque suele ser muy activa en Instagram.

Gerardo Fernández (Hijo)

Es el tercer hijo del matrimonio entre Vicente Fernández y doña Cuquita, pero él prefirió mantenerse alejado de la industria del entretenimiento y convertirse en empresario. No quiso incursionar en la música; sin embargo, hizo un intento en la política, pues en el 2011 se postuló como candidato a diputado federal por la alianza PVEM-PRI en Jalisco, pero no se quedó con el puesto. Gerardo Fernández no tiene hijos.

Alejandra Fernández (parte de la familia)

Vicente Fernández y Cuquita solo tuvieron tres hijos varones, pero Alejandra se convirtió en parte de la familia. Ella es hija de una hermana de Cuquita, pero la pareja la ha cuidado desde que era bebé, así que la adoptaron legalmente. Ella decidió mantener su vida alejada de los reflectores y ahora se dedica a la industria del diseño, específicamente, a la moda. Aunque se ha casado en dos ocasiones, no ha tenido hijos.

