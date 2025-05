"Juegos interrumpidos" es una serie que no ha temido en mostrar una de las realidades más cruentas y terribles de México: el robo de niños a través de una compleja y corrupta red de trata de personas, para ponerlos en adopción de manera ilegal. Buscando denunciar cómo es que operan estas redes de tráfico infantil, la serie, con su propuesta difícil, pero muy necesaria en un país en el que se registran más de 100 mil personas desaparecidas, se ha hecho un lugar muy importante en los melodramas contemporáneos, mostrando esta faceta que padece México pero que, aun a sabiendas que existe, decidimos ignorar.

La segunda temporada de "Juegos interrumpidos" -que se estrenó el pasado 2 de mayo- explora tramas más complejas en las historias de dos madres, cada una atravesada por sus propios problemas, cada una perteneciente a clases sociales y mundos distintos, pero unidas por la pérdida de sus hijos, raptados por esta red de trata compleja y poderosa, coludida y respaldada por instituciones importantes. No importa el estatus, la clase social; ambas mujeres verán cómo sus hijos les son arrebatados, aunque cada una, desde su realidad y posibilidades, lo sobrellevará de modo distinto.

Es entonces que en la historia aparece el personaje de "Victoria" -interpretado por la fabulosa Vanessa Bauche-, una mujer mazateca, con poco dominio del español, que aunque físicamente es muy fuerte, en el terreno de las emociones flaquea. Cuando su hijo le es arrebatado, enfrentará el martirio de buscarlo desde su condición de mujer indígena con la que es discriminada, minimizada, y no vista. En conversación con EL INFORMADOR, la gran actriz Vanessa Bauche compartió cómo este papel fue un parteaguas en su carrera, pues no solo cumplió con todo aquello que ella busca como intérprete, permitiéndole encarnar narrativas inclinadas a lo social como forma de protesta y de consciencia, sino por toda la preparación que le implicó dar vida a una mujer de raíces indígenas a la que, arrebatándole a su hijo, la vida se le vuelve un infierno.

Un personaje que muestra muchas realidades de México

Había un tema muy arriesgado con "Victoria", que era el tema de la caracterización, el cómo incorporar ciertos elementos en la construcción del personaje para no ser una caricatura, para no ser ofensivo con las mujeres originarias, sino al contrario: esto lo hice con todo el amor y respeto que le tengo a los pueblos originarios y las mujeres "raíz" que sostienen el alma de nuestra nación”, compartió la actriz respecto al reto y a la oportunidad de darle vida a una mujer mazateca. “Además a las madres buscadoras, a las madres víctimas de todas esas violencias; había un compromiso triple. Así se acompañan muchas de estas causas que se plantean en la serie, porque no solo es el tema de la trata de menores -que no es un tema menor-, sino que además se aborda el bullying, la salud mental, la discriminación, e incluso las madres narcisistas; la corrupción, las instituciones coludidas”.

Los melodramas han ido cambiando con el tiempo, ahondando en narrativas de las que antes se hablaba poco. “Juegos interrumpidos” no dudó en mostrar a los mexicanos lo que pasa a diario, con niños que son raptados para ofrecerlos, como mercancía, en redes de adopción ilegal. El entrenamiento se está abriendo a denunciar y mostrar estas realidades, algo que Vanessa Bauche encuentra muy fructífero como actriz, pero también como una manera de generar conciencia a través de las artes audiovisuales.

“Estoy muy agradecida de que este proyecto haya llegado a mí”, asegura la actriz. “Ya estamos hablando de la expresión artística para ir narrando historias que generen una huella de conciencia, para que el impacto, al confrontarlo con la sociedad, pueda generar un cambio, entonces esa es nuestra responsabilidad como creadoras y creadores artísticos. Más allá del entretenimiento, mi profesión surgió para poder generar un impacto y un cambio de conciencia positivo por el bien común, y eso lo tengo muy claro desde que inicié mi carrera. He sido muy selectiva con mis proyectos. Tenemos que entender que los medios audiovisuales son un negocio, son para entretener, pero es muy importante que abracen este tipo de proyectos y que visibilizan a nuestras mujeres originarias, la discriminación, la salud mental, la violencia familiar, el romper con la cultura del silencio, porque nos mata”.

Un personaje que le cambió la vida

Para interpretar y dar vida a “Victoria”, Vanessa Bauche se entregó de corazón al papel. Es la primera vez que Televisa Univisión toma el riesgo de incluir una lengua originaria, que en este caso es el mazateco. La actriz aprendió la lengua para dar una dimensión mucho más real a su personaje, honrar a las mujeres raíz, y poder encarnar de manera real a una mujer a la que le arrebatan media vida cuando le quitan a su hijo.

“Es el personaje más demandante que he tenido en mi vida. El mazateco es dificilísimo. Nos acercamos con una entrenadora de mazateco para poderlo hacer con la mayor honestidad y dignidad posible sin caer en la caricatura. "Victoria" va mucho más allá de lo que yo pueda decir con palabras por todas las capas que hay y tiene el personaje, porque está la capa de violencia de género, está el racismo, la discriminación, la precarización, está el tema de la lengua originaria. Las circunstancias de "Victoria" no tienen nada que ver conmigo, pero sí con muchas de mis causas sociales, entonces por supuesto que ha sido uno de los personajes más importantes de mi vida. Tiene todo esa espiritualidad, belleza y poesía de la lengua. Me siento muy honrada y muy agradecida”.

La segunda temporada de “Juegos interrumpidos” se encuentra ya disponible en la plataforma de ViX, una historia fuerte, incómoda, pero con un valor inmenso, que denuncia y no teme en señalar esta realidad que es una de las muchas caras de México, de nuestro país, de este sitio donde vivimos, y donde el rapto de niños ocurre a diario. “Juegos interrumpidos” es una historia necesaria, hoy más que nunca, que no dejará indiferente al espectador.

“Les invito con todo mi corazón y 1000% garantizada la experiencia positiva, emocionante, entrañable, de ver la segunda temporada de "Juegos interrumpidos". Hay proyectos que divierten, que entretienen, y hay proyectos que dejan huellas profundas en el alma. Y si como auditorio, lo permitimos, también nos pueden transformar y hacernos mejores personas, mejores hermanos, hijos, padres, madres: mejores como comunidad, como ciudadanas y ciudadanos.” Juegos interrumpidos” es una invitación a eso, así que no se la pierdan” finalizó la actriz.

MF