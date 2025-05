“El Eternauta”: Cuando pase el temblor

Que si se parece a “Falling Skies”. Que si se parece a “La lluvia”. Que si se parece a “The Walking Dead”, o “The Leftovers”, o “The Last of Us”, o “28 días después”, a veces en forma, a veces en fondo. Pero no hay que olvidar que “El Eternauta” (la historieta original) tiene unos 70 años con nosotros, se publicó en la segunda mitad de la década de 1950. En todo caso, sería más preciso decir que son las películas y series ya citadas las que se parecen a “El Eternauta” y no al revés.

La flamante serie argentina de Netflix se ha convertido en la producción hispanoparlante más comentada del momento, y no de a gratis. Yo no soy de maratonear, así que no recuerdo cuándo fue la última vez que vi una serie en un sentón. “El Eternauta” la empecé el sábado y la terminé el domingo.

Producida por el equipo creativo detrás de películas argentinas laureadas como “Relatos salvajes” y “El clan”, “El Eternauta” llama la atención —de entrada— por sus valores de producción. No es raro encontrar espectadores emocionados porque nunca habían visto un relato latinoamericano —tan cercano en lo idiosincrático, emocional y territorial— con esos valores de producción, con un look and feel maximalista y comercial, como el de las grandes producciones apocalípticas que Hollywood nos suele recetar.

Sí, el envoltorio es apantallante y disfrutable. Esto a veces juega a favor (nos resulta fácil ingresar a esa atmósfera porque ya la conocemos, además de que nos gusta ese acabado visual) y a veces en contra (el relato tiene momentos llenos de identidad latinoamericana, contrastados con otros muy genéricos).

“El Eternauta” ostenta dos estandartes histriónicos impecables: el infalible Ricardo Darín, a prueba de balas y con el magnetismo que le caracteriza al interpretar a Juan Salvo; y el uruguayo César Troncoso, también de enorme talento y que aquí nos entrega el que trascenderá como uno de los personajes inolvidables de su filmografía: Favalli. Hace un par de años, Troncoso exploró los vericuetos del cine mexicano en “Oliverio y la piscina”, por si se encuentran la peli por ahí.

Son las actuaciones de Darín, Troncoso y el resto del elenco, así como la construcción del suspenso (y los ya citados valores de producción), los que amortiguan algunas fallas menores de edición, de cadencia, de producción, del bordado. Las costuras se nos olvidan porque el universo creado por Bruno Stagnaro, Ariel Staltari y su equipo creativo es absorbente.

Es “El Eternauta”, además, un relato con cierta impronta política: en la era de las nuevas opresiones, los personajes intentan sublevarse ante aquellos que buscan erradicarlos, esclavizarlos y/o despojarlos de su voluntad, arrancarles la libertad. Con Juan Salvo al centro, la serie parte del protagonista para mostrarnos que el individuo puede lograr cosas, pero que la auténtica e irreversible diferencia la marca el colectivo, los esfuerzos conjuntos, la unión. Empero, este mensaje (hasta donde vamos de la historia) no se ha servido totalmente, pero es la promesa por cumplir para la segunda temporada: que si estamos juntos, le podemos dar vuelta a las circunstancias y tumbar al tirano.

El espíritu de la mitología creada por el escritor Héctor Germán Oesterheld y el ilustrador Francisco Solano-López prevalece. ¿Que el relato tiene cambios? Sí. Las mejores adaptaciones los tienen, porque hay que repensar el original para que encaje en el nuevo medio (en este caso, el streaming), en un tiempo nuevo (el presente) y en la realidad cultural que nos ha tocado vivir.

En todo caso, está claro que “El Eternauta” (la serie) quiere constituirse como una obra memorable en sí misma. No veo falta de respeto al texto original. La obra de Oesterheld y Solano-López siempre estará ahí para que la visitemos y será grande hasta la eternidad. Su legado es indeleble. ¿Se convertirá “El Eternauta” en una de las piezas indelebles de la televisión iberoamericana y mundial?