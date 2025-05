Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 9 al 11 de mayo

Aries

Este fin de semana será especialmente afortunado para ti, Aries. Estás viviendo un momento pleno, en el que las buenas noticias y la energía positiva te rodean, en parte porque el amor ha florecido en tu vida y eso se nota en tu actitud. El viernes es ideal para desconectarte con una salida entre amigos, una buena cena o un paseo que te recargue.

En lo económico, recibirás un ingreso extra gracias a una comisión o un trabajo adicional que no esperabas. Sin embargo, en el plano sentimental podrías sentirte tentado por una historia de amor complicada o secreta. Recuerda que mereces una relación sana, exclusiva y sin dobles intenciones.

En el trabajo pueden surgir tensiones, pero trata de no desgastarte en cosas menores. Mantén la mente clara y no permitas que las emociones te jueguen en contra. Sigues cuidando tu cuerpo, lo cual es excelente, pero aléjate de las soluciones rápidas como las pastillas para adelgazar; lo natural siempre será tu mejor aliado, sobre todo para equilibrar tus nervios.

Números de la suerte: 00, 13 – Color: Rojo

Tauro

Este viernes te encontrarás en una etapa de evaluación y reflexión. Estás contemplando decisiones trascendentales como un cambio de empleo o una mudanza, y no es para menos: tu signo es muy determinado y una vez que decides avanzar, nada te detiene.

Estás entrando en un ciclo de renovación, donde dejar atrás lo que ya no te sirve será fundamental. Podrías tener algunas discusiones con tu pareja por temas económicos, pero evita caer en viejas heridas o buscar venganza contra quienes te hicieron daño. Tu paz emocional vale más que cualquier resentimiento.

Cuida tu salud ósea, sobre todo tus caderas, y mantente alejado de chismes o personas indiscretas. Es un buen momento para guardar un poco más para ti y hablar solo con quienes realmente confíes.

El Día de las Madres para las mujeres Tauro es especial: disfrutan enormemente de un gesto floral acompañado del cariño y la unión familiar. Además, les encanta lucir bien, así que una prenda nueva o accesorio bonito les sacará una gran sonrisa.

Números de la suerte: 03, 26 – Color: Verde

Géminis

Un viaje corto por trabajo marcará tu fin de semana, Géminis. Aunque será una salida exprés, te abrirá puertas importantes, y si logras organizar tu agenda, también encontrarás tiempo para disfrutar con tu pareja y fortalecer ese lazo especial.

Vas a recibir un dinero inesperado, producto de una deuda antigua que finalmente se salda. Además, estarás evaluando mudarte a un sitio más cercano a tu familia, lo que podría darte mucha paz.

A las mamás Géminis les encantan las celebraciones animadas: música, risas y alegría con todos sus hijos es el regalo más preciado. Si además les sumas un buen perfume o algo de ropa a la moda, el detalle será perfecto.

Si estás soltero, abre bien los ojos: el verdadero amor se asoma, probablemente bajo el signo de Acuario o Libra. En la salud, pon atención a tu sistema digestivo y trata de llevar una dieta más equilibrada. También es buen momento para seguir capacitándote: tus estudios de fin de semana te están preparando para un futuro muy prometedor.

Números de la suerte: 05, 40 – Color: Naranja

Cáncer

Un halo de buena fortuna te acompaña este fin de semana. Aunque viajas por cuestiones laborales, sabrás encontrar espacio para divertirte o relajarte. A nivel emocional, es un buen momento para expresar lo que sientes; no guardes palabras que podrían fortalecer tu relación si se dicen a tiempo.

Te estás alejando de personas negativas, y eso te permitirá renovar tu entorno con mejores vibraciones. No postergues el pago de deudas: el dinero que debemos también carga energía, y liberarte de esa carga abrirá nuevos caminos.

En el amor, se avecina un encuentro inesperado, un romance intenso pero fugaz que dejará huella.

En cuanto a tu familia, tú eres su pilar, así que procura estar presente. Para las mamás Cáncer, un día en la playa con sus hijos sería ideal. Un regalo con sentido espiritual o un reloj elegante —ellas adoran llegar a tiempo— será bien recibido.

Números de la suerte: 12, 66 – Color: Amarillo

Leo

Este fin de semana es perfecto para retomar tus rutinas de bienestar. Tu energía será alta y sentirás el impulso de salir a caminar o reconectarte con la naturaleza. Es importante que dejes a un lado los celos, ya que te pueden causar conflictos innecesarios.

Sábado será un día de fiesta: reencuentros con amigos que hace tiempo no veías te llenarán de alegría. También es posible que avances en trámites relacionados con migración o residencia.

No te aferres al dolor o al rencor: dejarlo ir te permitirá crecer emocionalmente y mantener tu energía positiva en su punto más alto.

Tu fortaleza interior brilla cuando ayudas a otros con tus palabras y consejos sabios. Continúa practicando actividades espirituales como el yoga o la meditación, ya que te ayudan a mantener el equilibrio.

Este Día de las Madres, las mujeres Leo disfrutarán muchísimo un tratamiento en spa o una joya elegante que resalte su natural brillo.

Números de la suerte: 17, 88 – Color: Azul

Virgo

Se avecina un viernes muy favorable en lo económico. Recibirás un pago pendiente y posiblemente un bono adicional que te dará tranquilidad. Aun así, cuida tus palabras y no compartas todos tus planes, ya que podrías despertar envidias innecesarias.

Tu necesidad de armonía familiar será clave este fin de semana. Es buen momento para fortalecer la unidad en casa y abordar con calma cualquier situación complicada.

El sábado es ideal para realizar trámites o cursos que tenías pendientes, especialmente relacionados con migración. El domingo podrías considerar un cambio de imagen que te ayude a renovar tu estado de ánimo.

También estás en un momento ideal para vender tu vehículo actual y adquirir uno más moderno; este cambio material reflejará una evolución interna.

Las mamás Virgo disfrutan ver a sus hijos felices y unidos. Un celular nuevo o una invitación a un viaje será el obsequio perfecto para ellas, que valoran tanto la conexión con los suyos.

Números de la suerte: 09, 13 – Color: Blanco

Libra

Este viernes será especialmente afortunado para ti, Libra. El universo te brinda la posibilidad de avanzar profesional y económicamente. Estás ante una oportunidad de crecimiento, pero es importante que guardes discreción respecto a tus planes: no todos los que te rodean desean lo mejor para ti.

Eres una persona de gran corazón, generoso con tus amistades, pero ten cuidado con quienes pueden aprovecharse de tu buena voluntad. Aprender a poner límites será clave este fin de semana.

Recibirás un dinero extra que te ayudará a resolver algunas deudas que tenías pendientes, lo que te dará tranquilidad. En el plano amoroso, se abren caminos para conocer a alguien con quien te sentirás profundamente conectado; tu signo necesita compañía, y este puede ser el inicio de una relación estable.

Para este Día de las Madres, las mamás Libra valoran mucho la belleza y el equilibrio. Un viaje familiar y un regalo relacionado con zapatos o vestidos será perfecto para ellas.

Números de la suerte: 24, 50 – Color: Rojo

Escorpión

Este viernes el azar podría sonreírte, Escorpio, así que si tienes la intuición de participar en juegos de suerte, sigue tu instinto. Es también un momento clave para cerrar acuerdos laborales o contratos que venías planeando desde hace tiempo.

Sin embargo, no descuides tu desarrollo profesional: tomar un curso o especializarte los fines de semana te permitirá destacar aún más.

En el amor, podrías estar aferrándote a una relación que ya no tiene futuro. Es hora de cerrar ese ciclo y abrir espacio a lo nuevo. Este también es un buen momento para renovar tu vida material: podrías comprarte un nuevo celular o ajustar tus finanzas con un cambio de plan.

No descuides tu salud física ni emocional. Continúa con tu dieta y tu rutina de ejercicio: la vanidad positiva es un rasgo de tu signo y te impulsa a mantenerte en forma. El domingo será ideal para momentos de introspección y conexión espiritual.

Para las mamás Escorpio, el regalo perfecto es algo tecnológico, como un celular nuevo. Les encanta estar al día y también pasar el día con toda la familia reunida en una comida especial.

Números de la suerte: 06, 77 – Color: Amarillo

Sagitario

Prepárate, Sagitario, porque este viernes marca un cambio importante y positivo en tu vida personal. Deja atrás la indecisión y enfócate en construir un futuro económico más sólido.

Es importante que empieces a cuidar más tu tiempo: desvelarte constantemente te pasa factura. Además, debes aprender a no absorber problemas que no son tuyos; tu energía es fuego puro y lo que ocurre a tu alrededor te afecta más de lo que crees.

El sábado será de diversión: asistirás a una fiesta donde la pasarás genial. Sin embargo, cuida tus impulsos al momento de gastar. Sé consciente de tus deudas y evita compras innecesarias.

El domingo será ideal para estar en casa, en tranquilidad, quizá arreglando tu jardín o tu espacio personal.

En cuanto a las mamás Sagitario, su naturaleza alegre y festiva hace que deseen celebrar con una gran reunión familiar, llena de música y alegría. Un perfume sofisticado o una joya llamativa son regalos ideales para ellas, amantes de lo bonito y del orden.

Números de la suerte: 11, 18 – Color: Rojo

Capricornio

El viernes será un día de reuniones laborales y oportunidades para reestructurar tu vida profesional. Tu signo destaca por su organización y capacidad para enfrentar retos, y este fin de semana lo demostrarás con creces.

A nivel amoroso, es tiempo de soltar relaciones del pasado que ya no aportan nada. Si esa historia te llevó a una crisis emocional, no la repitas.

Cuida tu espalda, evita el sedentarismo y procura dejar hábitos que no te hacen bien. También estarás motivado a renovar tu guardarropa, algo que te hace sentir bien contigo mismo.

En lo personal, tendrás una conexión muy favorable con personas de los signos Aries y Libra, tanto en relaciones laborales como afectivas.

Para las mamás Capricornio, los detalles elegantes son esenciales. Les encantan las bolsas de marca y la ropa de calidad. Planea una reunión íntima con sus hijos y sorpréndela con un obsequio que resalte su estilo.

Números de la suerte: 12, 30 – Color: Naranja

Acuario

Las buenas vibras te rodean este fin de semana, Acuario. Tu capacidad de manifestar lo que deseas está en su punto más alto, así que piensa y proyecta en positivo: lo que pongas en tu mente se puede hacer realidad.

Recibirás la invitación a un curso de ventas o relaciones públicas que puede abrirte nuevas puertas.

Aprovecha todo lo que puedas para seguir creciendo. Tu vida amorosa es intensa, pero a veces inestable. Saltar de una relación a otra puede dejarte con la sensación de vacío. Date un tiempo para ti, enfócate en conocerte más antes de buscar el amor de nuevo.

Tendrás suerte en lo económico, especialmente si personalizas tus números de la suerte con tu fecha de nacimiento. Usa el color rojo como amuleto extra.

En el Día de las Madres, las mamás Acuario aman la innovación. Un celular nuevo, un anillo o un reloj serán regalos ideales. Ellas también disfrutan una celebración animada junto a sus hijos y padres.

Números de la suerte: 15, 99 – Color: Azul

Piscis

Este viernes llegará con muy buenas energías para ti, Piscis. Verás surgir nuevas oportunidades laborales que podrían marcar un avance significativo en tu carrera. No dudes en postularte a nuevos empleos o emprender caminos que te inspiren.

Este fin de semana tu corazón estará dividido entre dos personas. Será una etapa de confusión sentimental que te exigirá mucha reflexión. No te desesperes: sigue lo que tu intuición te diga.

También estarás gestionando inscripciones para un curso de idiomas o algún taller que se imparte los sábados, lo cual beneficiará mucho tu desarrollo personal.

Planeas un viaje para visitar a tu familia, lo cual será reparador.

Las mamás Piscis son profundamente sensibles y emocionales. Un regalo para el hogar, como muebles nuevos o una recámara, acompañado de una convivencia familiar cálida, será perfecto. Eso sí, prepárate para las lágrimas: su corazón siempre se conmueve en este día tan especial.

Números de la suerte: 18, 41 – Color: Azul

Con información de Mhoni Vidente

MF