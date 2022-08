ViX+: En la piel de la gran diva del cine nacional, María Félix

Desde finales de julio está disponible en la nueva plataforma de streaming ViX+, la miniserie de ocho capítulos, “María Félix: La Doña”, historia protagonizada por Sandra Echeverría que cada jueves estrena un capítulo, de hecho el pasado 18 de agosto se lanzó el episodio número seis. En entrevista para EL INFORMADOR, la actriz y cantante mexicana habla sobre los retos de afrontar a un personaje tan icónico para México y el mundo.

Explica la importancia de que este proyecto sea la punta de lanza de ViX+: “Es una plataforma que está haciendo contenidos de calidad de latinos para latinos y es una placer abrirla con este proyecto al que le hemos metido todo el corazón y que he tenido en mi mente y en mi cabeza desde hace cinco años, y que apenas hace unos meses nos dieron luz verde” para su estreno.

Señala que desde el momento en el que les notificaron que el proyecto estaba en marcha, se metió de lleno a estudiar al personaje, por ejemplo, viendo sus 47 películas, más su biografía, sus documentales y sus entrevistas para entenderla lo mejor posible.

“Me tocó hacer a María desde los 30 y tantos hasta los 88 años. Entonces, sí fue como ir marcando la evolución del personaje, en lo que se convirtió y en ‘La Doña’ que conocemos nosotros”.

Antes de meterse de lleno en la piel de María, la propia Sandra resalta que ella también tenía el mismo contexto que el público en general, pensando en la actriz mexicana como una figura inquebrantable que no lloraba por nada “o que no se doblegaba ante nada y que era desapegada de todo, o que era muy egoísta. Y la verdad fue fascinante conocerla bien. Yo leí el libro de Enrique Krauze, ‘Todas mis guerras’ y fue la mejor manera de (acercarse a ella), es una mujer que siempre fue muy leal a ella misma, siempre peleó por lo que ella quería, fue una mujer muy avanzada para su época”, reconoce la actriz.

Y es que resalta Sandra que las mujeres en la época de juventud de María sólo se dedicaban a sus familias y ella tuvo que librar sus propias batallas con un hijo en un momento donde además las actrices eran consideradas tildadas en muchas ocasiones como prostitutas.

“Fue una mujer que rompió muchos estereotipos, que salió adelante y que además se tenía mucho amor propio”, refrenda que esto que reflejó María ahora también se ve en los logros que han obtenido las mujeres desde su independencia. Y justamente en eso se identifica con Félix, al destacar que ella también es feminista y que tiene un carácter fuerte, el cual también pone en práctica para defender lo que quiere, “ella fue de las pioneras”. Además, resalta que el público podrá ver la humanidad de María en la serie, pues sí era una mujer que lloraba y que pasó por momentos difíciles, “me parece una mujer extraordinaria”.

La responsabilidad que asumió Sandra fue con emoción y nerviosismo, pues destaca que las actrices siempre sueñan con hacer el personaje de una mujer fuerte y empoderada en un mundo donde a los hombres es a quienes les toca hacer este tipo de papeles, y ahora que le llegó la oportunidad no iba a desaprovecharla: “(María) es la mujer más icónica, más, fuerte y más empoderada que existe en nuestro país, que viajó y que la conocen en todo el mundo”.

Resalta Sandra que los retos a los que se enfrentó fue en la gesticulación y la modulación de la voz de María, la ceja, la forma de caminar y de mover sus manos. “La estudié en obsesión total, pero fue lo máximo”. De hecho comparte que “La Doña” no tenía la misma modulación de voz en las últimas décadas de su vida, en los años 80 ella ya era un personaje más construido, pero en sus 30 ella no hablaba así”.

Incluso, resalta Sandra que habló con el heredero de Félix, Luis Martínez de Anda, y él le contó que incluso María hablaba diferente en las entrevistas que ya en su vida personal. A propósito, confiesa que Luis le ha dado buenos comentarios sobre su actuación, la ha felicitado. Cuando se reunieron le contó varias anécdotas de María. Y ahora que tiene esta experiencia de interpretar a un personaje histórico, a Sandra le gustaría darle vida en un futuro a Chavela Vargas, no solo por ser una mujer imponente, además porque también se relaciona con la música.

Finalmente, sobre las críticas que pueda hacer el público sobre su trabajo histriónico como María Félix, expresa que las comparaciones las reciben todos los actores que hacen a personajes biográficos. “Habrá gente a la que le guste y a la que no, porque son personajes icónicos, pero siempre he dicho que no somos monedita de oro ni yo, ni todos los actores que nos hemos animado a hacer personajes (reconocidos), pero hacemos lo mejor que podemos, metiéndole todo el corazón”. Refrenda que se hizo un buen trabajo en la serie de “La Doña”, tanto de ella como de las otras actrices que la hicieron en sus otras etapas de vida.

Las producciones y caracterizaciones son algo en lo que la plataforma ViX+ ha trabajado para presentar mejores series. CORTESÍA

De lleno en la música

Ahora mismo Sandra está muy inmersa en la música, el pasado 8 de julio lanzó su reciente EP “Ya llegó la Echeverría” bajo el respaldo de Ocesa Seitrack, el material cuenta con la producción de Nabález y Armando Ávila. Son siete canciones de las cuales ha lanzado sencillos como “Vete mucho a donde quieras”, “Cuando te conviene” y “Cosiéndome el corazón”. Ahora también estará haciendo presentaciones en vivo durante las próximas semanas, para reforzar su promoción.

CT