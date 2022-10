Laura Zapata salió en defensa de Verónica Castro luego de que la actriz fuera acusada públicamente de mantener comportamientos inapropiados con un grupo de fanáticas menores de edad a través de supuestos zooms y chat privados, pues aseguró se trata de una campaña de desprestigio en contra de la intérprete de "Mala Noche" orquestada por la conductora Yolanda Andrade, quien en otras ocasiones, ha revelado que vivió un presunto romance con la famosa cuando era joven.

Fue en 2019 cuando se destaparon las especulaciones de la relación entre Castro y Andrade, sin embargo, aunque la conductora ha externado en recientes entrevistas que hizo locuras de amor por la cantante, esta última ha negado tener momentos íntimos con la presentadora.

Ante esto, Zapata dijo a medios de comunicación: "No es un juego de adivinanzas, ya hay pruebas de que está esta persona (Yolanda Andrade) detrás de esta campaña. ¡Qué horror! A lo mejor está despechada".

La también actriz agregó que se ha mantenido en contacto con Castro: "Es mi amiga, la quiero, trabajamos juntas. Fue una gran protagonista y quiero decirle que estoy con ella, y que no conteste y que no los pele. Y que los perros, las perras, los perres ladren".

No es la primera vez que Yolanda se enfrenta a este tipo de especulaciones, ya que fanáticos de Castro, al enterarse de la noticia, también creyeron que la presentadora estaba detrás, incluso la propia actriz posteó en su perfil de Instagram una opinión similar.

Por su parte, cuando le pidieron su opinión a Andrade sobre las menores de edad, defendió al periodista de espectáculos Jorge Carbajal, comunicador que dio la primicia y aseguró tenía pruebas de los videos donde la actriz les "enseñaba" fotografías explícitas a las niñas, asimismo comentó que esta las invitó a su casa de Acapulco sin compañía de sus padres.

"Yo creo que no hay precio que alguien pueda pagar para arriesgarse a decir algo así, si Jorge Carbajal lo dice, ellos no son capaces de decirlo si no tienen los pelos en la mano", expresó Yolanda.

Además, comentó que cuando estuvo con la actriz no se dieron situaciones relacionadas con comportamientos inadecuados.

"El caso de menores de edad es bien delicado, es un tema que no podemos hablar a la ligera porque no es un chisme, ni es una cosa, esto es algo serio", detalló, aunque sí mencionó que existieron "otras" cosas extrañas durante la supuesta relación.

OA