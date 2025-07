Verónica Castro, Emmanuel y Carlos Carrera serán homenajeados en la edición 28 del GIFF

Con el vértigo como símbolo y la incertidumbre como eje, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) se alista para celebrar su edición número 28 del 25 de julio al 4 de agosto en Guanajuato capital, San Miguel de Allende e Irapuato, con más de 200 películas, homenajes a figuras clave del cine y la televisión, y una agenda que pone en el centro la inteligencia artificial.

Inspirada en la icónica película Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock, la imagen oficial del festival refleja el desconcierto global ante una tecnología que avanza más rápido de lo que el ser humano puede procesar. Así lo expresó Sarah Hoch, directora y fundadora del GIFF, durante la presentación del programa en la Cineteca Nacional

"Tenemos ocho años trabajando y hablando de IA. Siento que es tarde para tratar de regular o legislar en cuanto al cambio de la tecnología. Lo que hacemos es informar, preparar y educar. Es muy bonito pensar que podemos controlarla, pero no lo vamos a hacer".

La también productora recordó que el festival nació en 1998 como un esfuerzo por "democratizar el cine", junto a Ernesto Herrera, y reafirmó su postura sobre el valor de la creatividad humana frente al desarrollo acelerado de herramientas automatizadas. "Nosotros seguimos apostando por el ser humano".

El GIFF incluirá en su programación el documental Lo and Behold, del realizador alemán Werner Herzog, que aborda las implicaciones de la inteligencia artificial. Además, la sección Epicentro ofrecerá experiencias inmersivas con tecnologías como Unreal Engine, Fílmica AI y paneles como Mujeres en la innovación, que abordarán las tensiones entre género y tecnología en el cine.

En total, se proyectarán 206 películas provenientes de 61 países, de las cuales 121 competirán en distintas categorías. Entre ellas se cuentan 18 estrenos mundiales, siete internacionales, 60 latinoamericanos y 51 nacionales. Las tres sedes del festival tendrán sus propias galas inaugurales: Guanajuato, Un futuro brillante (Uruguay) de Lucía Garibaldi; San Miguel de Allende, Omaha (EE.UU.) de Cole Webley; Irapuato, No dejes a los niños solos (México) de Emilio Portes.

También se confirmó la participación de 34 largometrajes en la selección oficial mexicana, así como 26 cortometrajes en la sección México y 11 títulos originarios del estado sede, dentro de la categoría Guanajuato.

Homenajes a leyendas del espectáculo

Uno de los momentos más esperados del GIFF será la entrega de reconocimientos a personalidades como Verónica Castro, Ana Martín, Carlos Carrera, Rosy Ocampo y Emmanuel, quienes serán homenajeados en distintas sedes y fechas a lo largo del festival.

La actriz Ana Martín, una de las figuras más queridas del cine y la televisión nacional, recibirá el galardón de Plata “Más Cine” y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM el viernes 1 de agosto en Irapuato. Desde el escenario, expresó su preocupación ante el uso indiscriminado de tecnologías como la IA.

El mismo reconocimiento será otorgado al cineasta Carlos Carrera, quien lo recibirá el 25 de julio en Guanajuato. Carrera, director de El crimen del padre Amaro y Ana y Bruno, consideró el homenaje como algo inesperado:

La producción televisiva también será celebrada. Rosy Ocampo, una de las mujeres más influyentes de la pantalla chica, será reconocida por la Asociación de Mujeres en Cine y TV. Al recibir la noticia, Ocampo resaltó el valor del trabajo colectivo y la sororidad.

Verónica Castro será homenajeada con La Musa y el galardón de Plata “Más Cine”. El festival destacó a la actriz como “una de las artistas más queridas, completas e icónicas del espectáculo”, por su trayectoria en la conducción, la música y la actuación.

Por su parte, Emmanuel será el protagonista del homenaje musical dentro de la sección Música + Cine, donde se proyectarán cuatro películas vinculadas al universo sonoro, entre ellas Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt y Sun Ra: Do the Impossible. El homenaje al intérprete de La chica de humo será el domingo 27 de julio en el Teatro Juárez de Guanajuato capital.

Terror, crítica y creatividad en las calles

Uno de los espacios más singulares del festival será Cine entre Muertos, una serie de proyecciones nocturnas de cine de terror en panteones de Guanajuato, con títulos provenientes de nueve países. En paralelo, la programación contempla 25 proyectos seleccionados para recibir asesorías en producción, distribución y desarrollo por expertos internacionales.

La sección industrial se fortalecerá con actividades como Project Glamour, dedicado a la moda y el diseño de vestuario cinematográfico, así como cafés con críticos, conferencias magistrales, talleres técnicos y espacios de reflexión que conectan el arte con la tecnología.

En la selección internacional, el GIFF presentará 8 largometrajes de 14 países, entre ellos Fábula (Países Bajos), Brand New Landscape (Japón), The Things You Kill (Francia, Polonia, Canadá, Turquía) y Sugar Island (República Dominicana-España). También destacan propuestas canadienses como Death Does Not Exist de Félix Dufour-Laperrière y títulos mexicanos como Decir adiós de Paloma López Carrillo y El club perfecto de Ricardo Castro.

Finalmente, el GIFF 2025 tendrá como país invitado a la India, cuyas expresiones cinematográficas contemporáneas enriquecerán esta edición marcada por la mirada crítica, la diversidad cultural y la reflexión sobre el presente tecnológico.

