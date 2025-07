Los Gringo Hunters llega a Netflix con drama, acción y una mirada distinta al crimen transfronterizo

Inspirada en hechos reales y con una mirada poco común sobre la figura del policía mexicano, Los Gringo Hunters irrumpe en la pantalla como una serie de ficción que cruza drama, acción e investigación. Este miércoles 9 de julio se estrena en Netflix esta producción que revive, con base en una extensa investigación, las operaciones de la Unidad de Enlace Internacional de Baja California, especializada en localizar y deportar criminales estadounidenses que huyen a México para evadir la justicia.

Compuesta por 12 episodios, la serie se nutre del reportaje publicado por Kevin Sieff en The Washington Post, que sirvió como detonante para imaginar un mundo de persecuciones, tensión y dilemas éticos en la frontera entre Tijuana y California. Dirigida por Adrián Grünberg, Alonso Álvarez, Natalia Beristáin y Jimena Montemayor, la producción se ancla en un México que pocas veces se representa desde una óptica tan plural y compleja.

En el reparto figuran Harold Torres como Nico, Mayra Hermosillo como Gloria, y un elenco que incluye a Héctor Kotsifakis, Andrew Leland Rogers, Manuel Masalva, Dagoberto Gama, Regina Nava y Paulina Dávila. Para construir sus personajes, cada intérprete debió sumergirse en una preparación rigurosa que iba más allá de los entrenamientos físicos.

"En mi caso, me ha tocado tener cercanía a cierta inteligencia táctica por otros proyectos que he hecho. También soy un consumidor bastante amplio del espectro policiaco y detectivesco; son de los personajes que más me gustan. Evidentemente, con todo eso uno va creando el personaje que tiene en la cabeza a partir de lo que ve en los guiones. Nos adentramos a partir de una investigación que fue basada en la que se hizo sobre los gringo hunters reales, y de ahí ya nos tocó tener una serie de entrenamientos para poder representar a estos policías”, explicó Harold Torres en entrevista con EL INFORMADOR.

Por su parte, Mayra Hermosillo encontró en su personaje una oportunidad para explorar emociones nuevas. "Siento que es una combinación de las lecturas del guion; desde ahí ya se empieza a maquinar algo dentro de ti, una sensación. Gloria me invitó más bien a salirme de lo que ya he visto y conocido en otros personajes que también son policías. Tenía ganas de explorar un poco más de vulnerabilidad en ella".

Los productores Rafael Ley y Stacy Perskie apostaron por construir una narrativa que, sin caer en el lugar común, permitiera mostrar una imagen diferente del cuerpo policiaco mexicano. Esta intención se refleja también en la escritura de personajes que, según los actores, fueron diseñados para incorporar parte de sus propias identidades.

"Estos personajes están escritos un poco para que nosotros pudiéramos permear nuestras propias identidades, para crear un grupo que es México, un México muy diverso, muy representado, muy tijuanense”, señaló Andrew Leland Rogers. En esa misma línea, Héctor Kotsifakis, quien interpreta a Crisanto Navarro, comentó. "En Tijuana conviven muchísimas culturas. Es un lugar de muchísima diversidad en todos los sentidos, donde pasan cosas muy particulares. Eso se muestra claramente en la serie. En mi caso, el match con el personaje fue interesante; yo tengo ascendencia griega y mi mamá es mexicana, pero mi personaje tiene doble nacionalidad, es gringo también".

Más allá de los perfiles profesionales, la serie permitió que algunos actores se reconocieran en los detalles de sus personajes. Regina Nava compartió. "Sí, yo encontré cosas que creo que tengo en mi persona, como que soy muy meticulosa y me fijo en los detalles, y eso lo vi mucho en Camila. Lo traté de poner mucho en el personaje. La más importante o la que más me gusta recordarme siempre es como dejarme ser tal cual soy, con mis gustos y disgustos. En la parte de ser mujer policía, yo no soy alguien que se pone límites por el hecho de ser mujer y no creo en eso en ningún momento. Este personaje tampoco lo cree".

En un contexto donde la imagen del policía mexicano suele estar estigmatizada, Los Gringo Hunters ofrece una propuesta que busca romper con los clichés y abrir nuevas conversaciones. Para Harold Torres, "cambia mucho ese lugar en el que la mayoría de las veces ponen al mexicano. Aquí no somos los malos, todo lo contrario. Nos dan la oportunidad de interpretar a policías mexicanos de una manera que pocas veces se cuenta. Podemos pensar que es una representatividad de la persona común en México y eso es un avance importante".

Mayra Hermosillo complementó esa idea al señalar. "Nos hemos encasillado mucho, culturalmente hablando, en que el policía siempre es corrupto, es malo, es tranza. También se abre la posibilidad a que eso pueda coexistir con otro tipo de policías. Siento que todo el mundo es capaz de traicionar, de ser leal, de mentir. No se trata nada más de México o Estados Unidos. Estamos hablando de personas".

La producción fue filmada en Tijuana, y tanto el equipo técnico como artístico se enfocó en capturar con respeto y profundidad la esencia de la ciudad fronteriza. Harold Torres describió su experiencia en el lugar. "Huele a taquitos de asada, a chela en el estadio de béisbol, huele a cultura, a resistencia, a música del Muertho de Tijuana. Culturamente me parece un lugar fascinante y super potente. Tratamos de retratar eso, darle este contexto de un lugar multicultural, complejo, con toda la gente. Mostramos la frontera pero también las zonas más lujosas. No nos clavamos solo en una".

Mayra Hermosillo subrayó que hubo un acercamiento genuino a la comunidad tijuanense. "Todo lo hicimos con mucho respeto. Todos los departamentos de esta producción hicieron un acercamiento con su cultura y esperemos que se sientan representados. Espero que cuando la vean digan que está representada dignamente Tijuana".

Aunque el proyecto no tiene como fin emitir una postura política explícita sobre la relación México–Estados Unidos, sí lanza una reflexión en torno al intercambio y la cooperación. "Uno viendo la serie puede encontrar que también se puede llegar a una comunicación entre dos países, entre dos políticos, a través del diálogo. Lo que está sucediendo en Estados Unidos no es un diálogo, es una imposición del más fuerte. Lo que habla la serie es de la posibilidad de la reunión, de la unión entre dos naciones a partir de ayudarse mutuamente. Los gringo hunters están mandando de regreso a su país a gente que está buscando Estados Unidos, pero a los migrantes se les está acusando de criminales y se los está regresando sin preguntarles a sus países si eso lo ven bien o mal. Esta serie está basada en una cuestión real, y además para su realización necesitó justamente esa comunicación entre casas productoras de Estados Unidos y México", explicó Harold Torres.

La narrativa de Los Gringo Hunters fue construida con cuidado para equilibrar el dramatismo de la ficción con el respeto a las experiencias reales que inspiraron la historia. "Las escritoras y escritores estuvieron en contacto con esta unidad de enlace internacional y conocieron más a fondo las experiencias, la vivencia, la ejecución de las misiones, y lo plasmaron en los guiones. Se alimentó con ficción, con nosotros, con comunicación con los directores. Fue transmutando los guiones, respetando las estructuras, pero agarrando cuerpo y alma conforme se sumaban los departamentos. Siento que la base de esta historia es brutal", señaló Mayra Hermosillo.

Harold Torres concluyó: "Nosotros personalmente no tuvimos contacto con los integrantes de esta unidad especial. Estuvimos a punto, pero no se concretó porque estaban en misión. Sin embargo, sí tuvimos mucha cercanía en el sentido de que todo está basado en una investigación sobre ellos, y trataron de entender las dinámicas internas de estos personajes para transmitirlas en la ficción que es Los Gringo Hunters".

