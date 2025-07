Ernesto Laguardia regresa como villano a "Amanecer", el nuevo éxito de Televisa

Televisa Univision lanzó el pasado 7 de julio de 2025 su más reciente producción estelar, "Amanecer", una telenovela protagonizada por Fernando Colunga, Livia Brito y Daniel Elbittar, y producida por el infalible Juan Osorio. Esta nueva propuesta melodramática marca el regreso de actores estelares como Colunga y Ernesto Laguardia a la televisión abierta mexicana, y promete conquistar al público y ser el nuevo éxito del verano con una historia llena de pasión, traición y redención.

La trama de "Amanecer" gira en torno a "Leonel Carranza" (Fernando Colunga), un hacendado que ha sufrido una terrible pérdida: la muerte de su hija y el abandono de su esposa. Motivado por la sed de justicia y el resentimiento, decide obligar a "Alba Palacios" (Livia Brito), una joven inocente, a casarse con él. Sin embargo, el amor inesperado, los secretos familiares y la aparición del médico "Sebastián Peñalosa" (Daniel Elbittar) complicarán aún más esta historia.

Pero uno de los grandes atractivos de Amanecer es el regreso de Ernesto Laguardia a los melodramas, esta vez interpretando a un personaje complejo, emocionalmente roto y con matices oscuros. Con una sólida carrera en la televisión mexicana, Laguardia ha actuado en telenovelas icónicas como "Quinceañera", "Amor Real" y "Corona de Lágrimas", aunque en esta ocasión se adentra nuevamente en el terreno de los antagonistas, algo que no hacía desde hace más de una década. En entrevista con EL INFORMADOR, el actor compartió su entusiasmo por formar parte de este proyecto, y por volver a explorar los matices de un villano con gran profundidad psicológica.

"Este es un producto de mucha calidad que presenta Juan Solo como productor, y al que le fue muy bien en la presentación, fuimos número uno en audiencia", comparte el querido actor. "Además 'Amanecer' tiene un elenco increíble, hacía mucho que una telenovela no tenía un elenco tan completo, es un lujo trabajar con tanta eminencia de la televisión, y el público siempre agradece eso, ver a sus estrellas. Pero además la historia es muy buena, la pluma de Pablo Ferrer siempre es sinónimo de calidad, y entonces el público podrá ver una historia real y que podrán disfrutar enormemente".

Un villano que promete quedarse en la memoria de los mexicanos

El personaje de "Íñigo", al que da vida Laguardia, está construido con una fuerte carga emocional. Criado en un ambiente hostil, marcado por la violencia y la ausencia de afecto, representa a un hombre dañado por su pasado, cuyas acciones —aunque oscuras— nacen de una necesidad de pertenencia y redención. Su trasfondo lo convierte en un villano distinto al arquetipo habitual de la telenovela tradicional.

"Íñigo es un personaje increíble. Es un personaje entrañable dentro de este mundo tan oscuro. Su personaje crece golpeado desde niño por el padre, con la ausencia de la madre, trabajando en un rastro donde está en contacto todo el día con la sangre de los animales, luego pasa al sufrimiento de los seres humanos", cuenta Laguardia. "Busca rehuirse de la vida, se siente tremendamente solo, y pues eso lo lleva a hacer cosas tremendas, pero también justificadas. Para mí como actor, es un gran reto interpretar a alguien que se parece tan poco a mí, pero eso lo hace más interesante. Mientras más alejado esté ese personaje de ti, mejor. Siempre es muy interesante hacer a un villano que puedes entender su forma de actuar, de razonar, de pensar".

A diferencia de otros antagonistas planos, Laguardia destaca que "Íñigo" tiene una evolución emocional palpable y un arco narrativo bien definido, lo cual enriquece su interpretación y lo aleja del cliché:

"No es un simple villano plano, a mí no me gustan los arquetipos. 'Íñigo' también tiene sus partes nobles, su arco de redención. Siempre es divertido interpretar a un antagonista. Es un personaje que amo, oscuro, timorato con los fuertes y abusivo con los débiles, que busca su lugar en el mundo, y que a veces incluso hasta da lástima".

"Amanecer" de Juan Osorio promete ser el éxito del verano

"Amanecer" está conformada por un elenco de lujo, entre los que se encuentran Catherine Siachoque, Ana Belena, Ernesto Laguardia, Blanca Guerra, María Rojo, Eric del Castillo, Patricia Reyes Spíndola, Julieta Egurrola, Nicola Porcella, Andrea Legarreta, Omar Fierro y Emilio Osorio, bajo la producción de Juan Osorio. Ernesto Laguardia se mostró agradecido de trabajar con Osorio, productor ejecutivo de la telenovela, quien ha confiado en su capacidad actoral para darle vida a un papel tan desafiante.

"Trabajar con Juan Osorio es maravilloso. No digo que sea el Rey Midas que todo lo que toca lo convierte en oro, pero el lunes lo vimos, fue un éxito en audiencias y en rating", dice el actor. "Además es un productor que tiene gran respeto por sus actores, por su equipo, y sobre todo, por la profesión. Yo me siento muy feliz de pertenecer a una producción como esta".

Finalmente, Laguardia aprovechó para invitar al público a seguir esta historia todas las noches por Las Estrellas:

"Invito a los lectores de EL INFORMADOR a que no se pierdan 'Amanecer', porque podrán ver personajes bien escritos, personajes increíbles, cada uno increíblemente bien realizado. Van a disfrutar esta novela enormemente, desde el sentarse con su familia frente al televisor, hasta ser parte de esta gran historia. Los esperamos con mucho gusto en Las Estrellas, todos los días a las 9:30 de la noche", finalizó.

MF