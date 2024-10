Con tan solo 11 años de edad y apenas poco más de un año de trayectoria desarrollándose como actriz, Lisa Rivas, originaria de Acapulco y quien actualmente tiene su residencia en la Ciudad de México, se está posicionado como una de las jóvenes promesas del cine y la televisión.

Para muestra su reciente participación en la serie “El secreto del río” que recién se lanzó en streaming donde comparte créditos con Diego Calva y Trinidad González. Se trata de una historia sobre el valor de la amistad, la cual se contextualiza en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

Lisa comparte en entrevista con EL INFORMADOR que está cursando sexto de primaria y no sabe cuál es el futuro con respecto a qué carrera podría ejercer, pero de lo que no tiene la menor duda es que la actuación le apasiona y quiere seguir en ello durante mucho tiempo más.

“Yo quiero estudiar una carrera, no sé cuál porque hay muchas, pero de lo que sí estoy segura es que toda mi vida me quiero dedicar a la actuación, pues me gustaría hacer más proyectos y ser más exitosa. Mi familia me ha ayudado demasiado. Estoy muy orgullosa y agradecida con mis papás, así como del trabajo que yo he hecho”.

Expresa que vive en la Ciudad de México para seguir buscando oportunidades y también lo hizo tras los huracanes que han sucedido. “Desde chiquita he estado en este medio, pero todo comenzó cuando hice teatro musical, fue una experiencia muy padre. Pero, tiempo después se me dio la oportunidad de hacer una película y fue cuando estaba en el set que me dije que a esto es a lo que me quiero dedicar”.

Dicho filme, su primera incursión en el cine, lo grabó en Guerrero con el director Rafael Aparicio, éste se llama “Tétano” y todavía no se estrena, la cinta está de momento en festivales. En aquel momento de rodaje, la actriz tenía 11 años.

Se acostumbra a grandes proyectos

Para Lisa se siente extraño que con una trayectoria tan corta, ya sea parte de proyectos tan importantes.

“Pero yo me sigo comportando igual, no he cambiado nada, yo con mis amigos sigo siendo la misma y en la escuela también. Una de las cosas más (curiosas) de esto es que he estado creciendo mucho en las redes sociales, yo más chica decía que quería ser famosa, pero nunca me imaginé llegar a este punto, ha sido algo muy extraño pero me voy adaptando”.

En este tiempo, Lisa ha hecho otros proyectos para otras plataformas, pero todavía no ven la luz. De hecho, uno de sus trabajos recientes lo hizo con Eugenio Derbez, se trata de una serie donde hará de su hija.

“Ésta se va a estrenar más o menos en un año y les estaré avisando por medio de mis redes sociales, es un proyecto muy bonito que habla de la complicidad de un papá y su hija. Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, pues también he hecho comerciales y películas”.

Estar en el set actuando, para Lisa es una emoción que no sabe cómo explicar. “Es un sentimiento muy bonito, me gusta darle vida a distintos personajes y esa es una de las razones por las cuales me gusta estar en esta carrera, porque me puedo poner en los zapatos de una persona completamente distinta o parecida a mí”.

Disfruta de contar “El secreto del río”

Lisa comparte que la serie “El secreto del río” se grabó hace un año fue una experiencia enriquecedora. “Todo ha estado muy padre, tiene un tema muy bonito que habla sobre la amistad. Tuvimos la oportunidad de filmar en el Istmo de Tehuantepec, todo está grabado allá, hasta las cositas más chiquitas”.

“Pude conocer más de la cultura y también fue muy bonito saber que fue una historia contada por grandes directores como Ernesto Contreras, Alba Gil y Alejandro Zuno. Además, la fotografía de César Gutiérrez Miranda fue algo muy padre”, agrega.

En el proyecto Lisa interpreta a “Paulina”, quien conforma una amistad muy fraterna con los personajes de “Manuel” y “Erick”, los protagonistas de esta historia.

“Mi personaje me encantó, fue una experiencia muy padre porque ‘Paulina’ es una niña muy parecida a mí, le puse también un toque de mi personalidad, pero la verdad es que con estos grandes directores, el crew y mi familia, pude hacer este increíble personaje”.

Resalta también que forjó una gran amistad con Frida Sofía Cruz y Mauro Guzmán, los niños que interpretan a “Manuel” y “Erick”, respectivamente. “Esta historia me dejó amigos que van a durar para toda la vida. Yo construí una muy bonita amistad con ellos. Obviamente seguimos en contacto y la verdad es que son personas muy bonitas y amables”.

CT