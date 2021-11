Valentín Elizalde pudo haber presentido su muerte, comenta la conductora de televisión Blanca Martínez, mejor conocida como "La Chicuela" en entrevista con El Universal después de que el cantante le hiciera prometer que cuidaría a su hermano menor.

La también presentadora pudo compartir algunos momentos con "El Gallo de Oro", pero fue durante una entrevista que le hizo mientras iban en camino a un parque de diversiones para grabar unos videos promocionales, cuando le encargó a Francisco Elizalde.

"Cuando él fallece yo recapitulo como ese episodio que compartimos juntos, porque él durante el camino me dijo que me encargaba mucho a su hermano y le dije, ‘pero es tu hermano, tú lo puedes apoyar’ y me respondió, ‘no, quiero que me prometas que vas a apoyar a mi hermano’, entonces yo le dije que sí que contara conmigo. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora que ya soy muy amiga de su familia me comentan que él presentía su muerte, y por eso me hizo esa petición", recuerda.

"La Chicuela" que en aquél entonces era la directora editorial de la revista Furia Musical explica que, para el cantante Francisco era como un hijo, porque estaba muy chiquito cuando murió su papá.

"A quien realmente veía como papá era a Vale y siempre estaba con él. Y bueno yo siempre a lo que me comprometo lo tomo muy enserio, pero cuando tú le haces una promesa para alguien que se va, para mí en lo personal adquiere gran importancia y Francisco va a contar conmigo hasta el último día de mi vida", expresa.

El gallo de oro fue un hombre con mucho carisma

Comparte que, el intérprete de temas como "Vete con él", "Cómo me duele", "El sinaloense", "Vete ya", "La más deseada", "Y se parece a ti", entre otros era un hombre con mucho carisma, galanura, súper simpático, y muy sencillo.

"En esa ocasión su manager de la disquera me citó en el aeropuerto y me dijo que nos fuéramos juntos del aeropuerto al parque de diversiones para que fuéramos platicando y yo recuerdo que le hacía una serie de preguntas muy picosas para un programa que se llamaba ‘El rapidín’ y eran preguntas ‘sexosas’, y bueno la mayoría de los hombres que yo entrevistaba se ponían muy nerviosos y este chavo no, me dio tres vueltas y la nerviosa era yo (risas) porque él me contestaba con toda claridad, sin filtro y yo era la que iba roja en el camino", comparte.

También recuerda que las mujeres enloquecían al verlo y le pusieron un apodo muy peculiar, "El semental de la banda", el cual ella retomó para llamarlo así durante todos sus programas, sin imaginar que el propio cantante le reclamaría por ello.

"Un día llega a las oficinas porque íbamos a hacer una portada con él y recuerdo que me impresionó muchos su estatura, él era un hombre muy alto y llega como buen norteño y me dice, "oiga yo estoy muy enojado con usted, porque yo no soy ‘El semental de la banda’ yo soy ‘El gallo de oro’", entonces le explique por qué le decía así y me dijo, "No, no me gusta que me digan así, yo respeto que mis fans lo hagan, pero le pido que no me digas así", y le prometí que nunca más lo haría, fue un encuentro chistoso", señala.

Fue en 2006 cuando Valentín Elizalde fue asesinado por un grupo armado presuntamente perteneciente a la banda de narcotraficantes Los Zetas, tras una presentación en la Expo-Feria Reynosa, Tamaulipas.

MS