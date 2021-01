Vadhir Derbez llega al terror de Hollywood

Vadhir Derbez tendrá un año bastante movido en la industria cinematográfica internacional al estrenar su primer proyecto como protagonista en “The Seventh Day”, producción impulsada desde Hollywood por Fangoria/Cinestate y distribuida por Diamond Films; la película escrita y dirigida por Justin P. Lange, también contará con la participación de Guy Pearce (Memento).

Esta película es un peldaño muy importante para mi carrera

“Encontrar a alguien que pudiera enfrentarse cara a cara con Guy Pearce no fue una tarea fácil, pero estoy seguro de que encontramos a nuestro hombre con Vadhir; es un intérprete emocionante, inteligente y carismático que ya ha logrado éxito en su México natal y es un privilegio para mí tener la oportunidad de presentar su inmenso talento a una audiencia aún más amplia con ´The Seventh Day´”, dijo Justin P. Lange.

La película se filmó en febrero de 2020 en Dallas, Nueva Orleans y Los Ángeles, proyecto para el cual Vadhir tuvo que prepararse con trabajo de campo en iglesias, lecturas y todo lo que se requería para un personaje tan diferente a lo que ha venido haciendo.

“Esta película es un peldaño muy importante para mi carrera porque es un mercado en el cual quiero incursionar bien y llevo varios años trabajando para entrar, aunque ya hice algunas participaciones antes tener un protagónico y poder trabajar con actores como Guy pearce, Stephen Lang, Brady Jeness, Keith David y otros grandes actores”, detalló Derbez en un comunicado.

“Además fue un reto también trabajar en un género como el terror que realmente es drama y es una línea muy sutil la que puedes cruzar como actor para que sea creíble o no, me siento muy orgulloso de este proyecto y sé que a los seguidores del género les gustará, se darán unos buenos sustos y además es una oportunidad para que me vean en otro género diferente”, añadió el actor mexicano que ha participado en otros filmes como “Dulce familia” y “How to Be a Latin Lover”, ésta última junto a su padre Eugenio Derbez.

El estreno de “The Seventh Day” se contempla para el próximo 11 de febrero en cines de México y Latinoamérica, llegando a la pantalla grande en Estados Unidos en marzo del 2021 y después estrenarse en streaming.

Entre los próximos estrenos de Vadhir Derbez están “El Mesero”, “Busco novia” y “El amarre” junto a Sofía Espinosa.

AC