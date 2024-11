A través de redes sociales se viralizó un video en donde dos jóvenes tuvieron una cita inesperada luego de darse cuenta que eran los únicos dos pasajeros del avión.

Travis, un hombre joven quien graba el video se da cuenta que él y una mujer, Melissa, del otro lado de la fila donde está sentado son los únicos pasajeros de un vuelo del que no se revelaron detalles del destino.

“Solo estamos nosotros, podemos hacer una fiesta aquí” le dice el hombre a la chica, ella al darse cuenta de la situación, sugiere tomar algo juntos.

El chico narra en el video como se decide a tener una cena con Melissa, piden champagne y comienzan a conocerse en su viaje que termina en una cita.

Melissa le cuenta que solía hacer videos para YouTube con sus amigos, una especie de blog que comenzaron en la pandemia.

Cabe destacar que el video de la cita es corto, y no se dan detalles sobre si entablaron una amistad posterior, a lo que muchos usuarios de redes sociales consideraron que fue planeado.

Finalmente, en los comentarios del video muchas personas expresaron la suerte de ambos jóvenes de encontrarse en un avión y tener una cena, con opiniones como: “Bienvenidos a un capítulo más de "cosas que no te pasarán en tu vida"o ”si por alguna chance me pasa eso en la vida seguro en frente me toca un viejo de 70 años”.

"Cita"



Porque se subió a un avión, solo había una chica y terminaron teniendo una cita con champagne. pic.twitter.com/A2g72sejdD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 12, 2024

