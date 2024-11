Adiós a Song Jae-Rim: Conoce TODOS los k-dramas en los que participó

La industria del entretenimiento de Corea del Sur está de luto tras el fallecimiento del actor y modelo Song Jae-Rim, quien fue encontrado sin vida hoy, a sus 39 años de edad, en su domicilio en Seúl. Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso.

Song Jae-Rim nació el 18 de febrero de 1985 en Gwanak-gu, Seúl, y se convirtió en una figura destacada en la escena del entretenimiento surcoreano gracias a su participación en diversas producciones de televisión y cine.

La noticia de su muerte ha generado una ola de condolencias y mensajes de pesar en las redes sociales, donde sus fanáticos y seguidores expresan su tristeza y sorpresa ante el repentino fallecimiento del actor.

El legado de Song Jae-Rim

Con una carrera llena de éxitos y una pasión inigualable por su oficio, Song Jae-Rim dejó un legado imperecedero para los amantes del cine y la televisión.

En homenaje a su memoria, te compartimos todos los K-dramas en los que participó este querido actor. Conoce las mejores y más emotivas series de su carrera y descubre por qué Song Jae-Rim será siempre recordado por su legado en el mundo del entretenimiento.

Desde 2015, el actor ha participado en varias producciones televisivas y cinematográficas. Algunos de ellos incluyen, en 2025 la serie “Unkind Women” y en 2016 fue parte del elenco principal de “Our Gap-soon”. En 2018, participó en “Secret Mother” y “Clean with Passion for Now”. En 2019, actuó en “I Wanna Hear Your Song” y en el drama especial "Big Data Dating", además de unirse a la película “Yaksha: Operaciones Despiadadas”.

Lista completa en orden cronológico de sus K-dramas:

Flower Boy Ramyun Shop Moon Embracing the Sun Nail Shop Paris Kay Fantasy Tower Yong-wan Two Weeks Secret Love Inspiring Generation Big Man The Idle Mermaid Unkind Women Goodbye Mr. Black Thumping Spike Our Gap-soon Secret Mother Clean with Passion for Now I Wanna Hear Your Song Big Data Dating Not Yet Thirty Work Later, Drink Now Minamdang Mi San Valentín militar La reina Woo

A través de su trabajo, Song Jae-Rim nos regaló momentos inolvidables, personajes complejos y emociones profundas.

Descansa en Paz, Song Jae-Rim.

