El icónico "trend mexa" de la influencer, Doris Jocelyn que se viralizó en redes sociales y revolucionó plataformas como Tik Tok debido a que demostró su gran talento en el mundo del maquillaje.

Dr. Simi se sube al trend mexa de Doris Jocelyn

Pese a que el Dr. Simi no presumió sus dotes en el maquillaje, sorprendió a sus fans al mostrar sus múltiples looks, que iban de acuerdo con cada toma del clip original de Doris Jocelyn, resaltando distintas fases de la cultura mexicana.

Recreando el video de la creadora de contenido, el Dr. Simi inicia con un traje de mariachi con guitarra en mano, para después pasar a un disfraz de lucha libre, en donde la botarga presume sus músculos junto a la bandera de México.

Te recomendamos: Sin Karol G y con moda clásica se celebra gala Billboard Mujeres Latinas en la Música



Posteriormente sus looks "buchones" aparecen cuando suena un corrido tumbado de la actualidad y en un segundo, pasa a la época dorada de la radio, e inmediatamente sale con su uniforme de la selección de fútbol.

Los trajes típicos no pudieron faltar y el Dr. Simi no dudó en mostrar la riqueza de los pueblos originarios con vestimentas multicolor y después pasar al día de muertos al son de la llorona, con un disfraz de calavera, rodeado de velas.



Para concluir el video que hasta ahora lleva más de 13 millones de reproducciones, el Dr. Simi aparece con un imponente traje de guerrero azteca, el cual puede ser apreciado a profundidad gracias al acercamiento de la cámara.

Lee también: Exponen el vino mexicano en Dos de Copas

NA