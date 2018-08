Una vez al mes con Arturo de la Torre

Las cosas pintan bien para Arturo de la Torre desde que emprendió su carrera como solista y formó un nuevo batallón con The Brassarmada, ensamble que lidera tras reunir a músicos locales, nacionales y extranjeros que confluyen en Guadalajara, luego de que el trompetista se desmarcara de San Juan Project.

Ante un año movido en el que ir y venir a festivales han sido constantes para Arturo de la Torre, el trompetista tapatío alista la presentación de “Juicebox”, de su producción “Culpable”, con un nuevo video que dará paso a una serie de presentaciones en la ciudad pactadas para ejecutarse mensualmente en el escenario del 2do piso.

“Todo viene de la curiosidad de proponer nuevos sonidos ahora con esta banda que es grande, The Brassarmada, que son nueve músicos donde trato de regresar a la escuela de James Brown, estoy con otros músicos para llevar este proyecto a otro nivel”, explica Arturo de la Torre al detallar la frescura que también buscaba en lo estético y que lo llevó a Ensenada, Baja California, para tener a las dunas de este lugar como escenario de filmación.

“El video lo hicimos en Ensenada con la dirección de Sergio Ulloa, filmamos en unas dunas, cerca de un peñasco que está antes de entrar a Ensenada, logramos escenas muy chidas. La calidad del video es muy alta de 5 a 8K, fue algo muy divertido. Con ‘Juicebox’ busqué cómo divertirme, mezclé diferentes géneros, quería salirme de la típica escenografía que se utiliza en Guadalajara, estoy muy contento del resultado”.

Más tapatío

Con la consigna de tocar con más frecuencia en Guadalajara, Arturo de la Torre adelanta que de manera mensual él y The Brassarmada ofrecerán conciertos especiales en compañía de diversos músicos locales, nacionales e internacionales.

“Estaré presentándome una vez al mes en Guadalajara. Ningún show será igual, cada concierto será diferente con invitados especiales con artistas como Sabino, Charles Ans, Julio Briceño (de Los Amigos Invisibles), entre otros. Cada presentación tendrá a uno de ellos como invitado, grabaremos cada presentación, estarán conmigo en tres temas o hacer lo que ellos quieran, así quiero generar una nueva etapa”, explica Arturo de la Torre al considerar que mediante las presentaciones en vivo busca arraigarse con más fuerza a su público.

“En la música no está escrita la fórmula, yo quería hacer algo diferente, seguir con mi música y la gente de Guadalajara sepa que están surgiendo muy buenos proyectos musicales que, a lo mejor se respetan mucho en otras partes del mundo, pero aquí hace falta un poco más de ese sentido de apropiación. Cuando estaba en San Juan Project me molestaba que nos decían que éramos una banda de bar, y sí lo éramos, pero también podíamos tocar al día siguiente en un festival importante, no entendía qué tiene eso de malo”.