Una semana después de su contagio, Franco Escamilla da negativo a COVID-19

El pasado 12 de agosto el standupero, Franco Escamilla, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo a COVID-19, ocho días después anuncia por el mismo medio que está en franca recuperación al dar negativo en una prueba. "Mi prueba de antígeno de hoy. ¡Negativo, señores! El sábado toca la PCR y seguiré encerrado hasta entonces para estar seguros. 8 días me duró la mier… esta, apunten al COVID a la lista de cosas que me la pelan", escribió Escamilla en su mensaje, el cual acompañó con una fotografía de su prueba.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, algunos bromeando con el comediante por su situación y otros dándole recomendaciones, como fue el caso de la médico y youtuber Jackie López. "¡Hola! No es necesario hacer la prueba de antígeno ni la PCR para revisar -si ya no tienes COVID. En todo caso, el día 8 se sugiere hacer prueba pero de anticuerpos. Si fue COVID no grave, lo correcto son 14 días de aislamiento estricto para evitar contagio y listo. No gastes", fue la recomendación que le dio la Dra. Jackie, como simplemente se le conoce en el mundo de los influencers.

Después de dar la noticia, Franco Escamilla se dedicó a "charlar" con sus seguidores a través de tuits, donde le preguntaron de todo, desde si había dejado de fumar con esta experiencia, a lo que respondió que sí, hasta si a su regreso a los escenarios se tomaría fotos con los asistentes, a lo que el llamado Diablo contestó que no, porque debido a su episodio de COVID se lo han prohibido y ahora deberá mantener su sana distancia.

