Una década de latir con el rock

La agrupación argentina Eruca Sativa se encuentra de fiesta celebrando diez años de trayectoria, por lo que tendrá una presentación en Guadalajara el 26 de octubre en el C3 Rooftop. Al respecto, Luisina ‘Lula’ Bertoldi, guitarra y voz del trío, comenta: “Hemos estado por allá (Guadalajara) en cinco ocasiones. El año pasado estuvimos en el Cosquín Rock, este festival que nació acá (Argentina) y es emocionante poder llevar nuestra cultura a diferentes latitudes. Siempre ha sido un placer estar en su país”.

El trío lo complementan Brenda Martin, en bajo y voz, y Gabriel Pedernera, en batería y voz. Su historia en conjunto se remonta a finales del 2007, pero no es la típica historia de amigos que hacen una banda de rock, sino al contrario, primero surgió la banda y paulatinamente emergió la amistad: “Teníamos otros proyectos por separado, nos conocimos y se dio una química musical natural. Al estar en la sala de ensayo los tres se podía sentir una energía especial, desde entonces estamos juntos”. De hecho, ya casi 11 años, tiempo en que han pulido su estilo de rock que tiene matices funk, blues y grunge.

Luego de cinco discos, múltiples giras y la asimilación de nuevas experiencias. El proceso de composición ha cambiado pero todo en pro de la banda. “Si bien el proceso base es el mismo, siempre hay muchas forma de componer, de hecho, estamos cerrando este disco y componiendo para el siguiente. Ahora mismo estamos pensando si lanzamos un sencillo este año o hasta el siguiente, para entrar en forma a nuestro nuevo material”.

Llenos de éxito

“Barro y fauna” (2016), su más reciente álbum, fue producido por Adrián Sosa, Anibal Kerpler y contó con la participación de Gustavo Santaolalla. “Es emocionante trabajar con productores de ese nivel, pasar por esas orejas, ellos han trabajado con exponentes mexicanos como Café Tacvba y Molotov y es un honor. Gustavo hace una colaboración con nosotros en un tema, en guitarra y coros”.

El 2017 marcó un parteaguas en su carrera, pues gracias a su “Barro y fauna” obtuvieron dos Premios Gardel (los más prestigiosos a la música en Argentina), dos nominaciones a los Latin Grammy y, cerrando el año, llenaron el Luna Park (uno de los máximos recintos en su tierra natal) por segunda vez, lo que quedó registrado con la grabación de un disco en vivo.

¡No te lo pierdas!

Eruca Sativa en concierto el 26 de octubre en el C3 Rooftop (Av. Vallarta 1488), 21:00 horas, dentro de su gira Power Trío Tour 2018. En la presentación también se contará con las jóvenes regiomontanas de The Warning, y los tapatíos de The All. Boletos: 150 pesos, se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketnow.

Discografía