Un regreso de otro mundo

Algunas mancuernas funcionan de manera fabulosa en la pantalla. Uno de los mejores ejemplos de la actualidad son Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes dejan en el armario sus disfraces de héroes Marvel para tomar los elegantes trajes de la agencia de “Hombres de Negro”. Nuevo atuendo pero misma química es lo que podremos ver con el estreno de este fin de semana en la cartelera tapatía: “Men in Black: International”.

La cinta nos lleva de nueva cuenta por el camino de acción, humor y misterio que ya impusieron las películas anteriores, aunque ahora con nuevos rostros, y claro, amenazas en ciernes. En el elenco también destaca la participación de Liam Neeson (“High T”), Tessa Thompson (“Agente O”) y Rebecca Ferguson (“Riza”), entre otros.

El “Agente H” (Hemsworth) y la “Agente M” (Thompson) se enfrentan en “Men in Black: International” a una nueva amenaza galáctica, quien además de ser un peligro para toda la Tierra, tiene un nuevo elemento a su favor: parece haberse infiltrado en la organización de los “Hombres de Negro”, acabando poco a poco con la efectividad e incluso integrantes de una organización a la que le cuesta cada vez más seguir siendo secreta.

Para encontrar al infiltrado y detener las maquinaciones malignas de estos nuevos extraterrestres, ambos agentes tendrán que viajar por todo el mundo e ir reuniendo pistas que les permitan resolver lo que aparenta ser la peor amenaza con la que se ha visto la humanidad en su historia. Su aventura los llevará por varios rincones de Estados Unidos, Inglaterra, Italia y hasta Marruecos.

Aunque Tessa interpreta a la nueva agente, lo cierto es que su personalidad tiende a ser mucho más madura y centrada que la de su experimentado compañero, el “Agente H”, papel donde Chris Hemsworth vuelve a mostrar que pese a ser un actor buscado para papeles de acción, tiene mucho sentido del humor para presumirle a la audiencia.

Hemsworth reconoce que trabajar de nueva cuenta con Tessa Thompson fue una de las razones por las que decidió involucrarse a fondo en “MiB: International”: “En cuanto supe que su nombre estaba considerado para el proyecto la respuesta fue ‘sí, estoy dentro’. Nos adaptamos a la dinámica del filme, pero la química ya estaba presente desde ‘Thor: Ragnarok’ y ‘Avengers’. Creo que para ambos resultó ser una aventura”.

Con enormes sets construidos para seguir con la estética futurística de la franquicia, entrañables personajes creados con computadora y un arsenal de armas de gran calibre, la película le permitió a los dos histriones renovarse. Ponerse en el traje de una franquicia nueva resultó refrescante para ambas estrellas, e incluso los propios Chris y Tessa reconocen que es más cómodo andar vestidos como los agentes “H” y “M” que como “Thor” y “Valquiria”.

Un clásico funcional

Un paso complicado en toda franquicia reconocida es abrir espacios a nuevos rostros. No serán pocos los que extrañen a los antiguos agentes que protagonizaron las tres cintas anteriores, Will Smith y Tommy Lee Jones, aunque la propia Tessa Thompson adelanta que muchas dinámicas que funcionaron en el pasado seguirán presentes.

“Una de las cosas que nos gustaba a todos de la trilogía original es la relación entre los protagonistas. Uno era un novato y el otro un hombre experimentado, aunque la realidad es que ambos aprendían del otro. Ese sentimiento de compartir, de no dejar de asombrarse y meter la pata de vez en cuando sigue presente en esta película. Claro, exploramos nuevas cosas ahora, porque yo soy mujer y eso agrega elementos que antes no existían”.

Mantener las reglas creadas por las cintas anteriores y al mismo tiempo crear las propias fueron las premisas que utilizó el director del filme, F. Gary Gray, quien antes de esta cinta trabajó en “Rápidos y furiosos 8”, así que algo le sabe a eso de “mantener un clásico vigente”.

¿Es “Men in Black: International” el inicio de una nueva saga dentro de la franquicia? Para responder a esa pregunta, sus protagonistas tendrán que sobrevivir a esta primera aventura, algo que podrán descubrir los espectadores tapatíos a partir de este fin de semana en la cartelera local.

Se toma una pausa

Más de alguno sentirá que Chris Hemsworth no ha parado de trabajar en un buen rato. Y el propio actor reconoce que está “saturado” y cree que es buen momento para un retiro “temporal”.

No, no es que vaya a abandonar Hollywood, pero sí se tomará un “año sabático” de los rodajes para pasar más tiempo con su familia. Eso sí, promete que seguirá cumpliendo con sus compromisos publicitarios y la promoción de las películas que tiene pendientes, pero por ahora, no rodará nada más.