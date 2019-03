Un homenaje a su tierra

Los cambios no son algo que espanten a Sofía Solamente, la artesana que a través de la cerámica ha logrado consagrarse como uno de los talentos contemporáneos más representativos de México y que de manera independiente ha marcado su propia ruta por el mundo.

A poco tiempo de aventurarse a Japón para residir allá, esta tapatía presenta “Tierra”, colección con la que reafirma sus raíces y lleva a su cerámica a un nuevo nivel de complejidad que atestiguan el crecimiento y perfección que Sofía propone en cada una de sus entregas.

“‘Tierra’ es mi raíz, todas tienen arcilla color tierra, la formulé específicamente para esta colección, que brindaran esa sensación orgánica. Esto habla de un vacío, de esa falta de raíz que existe en nuestro país, de situaciones cercanas que nos llegan y nos quitan el aire, nos sofocan de muchas maneras”.

Tomando como punto de partida ese sentimiento, Sofía entrega 54 piezas distintas entre sí, pero todas caracterizadas por una perforación sumamente pensada y que le implicó un proceso de producción nunca antes experimentado en su carrera.

“México es un país tan lindo y bello, pero con mucha falta de estructura y columna, por eso es que en todas las piezas está este vacío. Es un reflejo de mi estado de ánimo, es como un cierre, es como un respiro suspendido. Fue un proceso complejo, un gran estudio geométrico, quitar algo de la misma pieza y ver qué se genera. Estas piezas tienen al menos tres trabajos más que las anteriores, primero torneé la pieza completa, luego el interior, después el ensamble, todo hecho a mano”.

Esta peculiar propuesta de Sofía no solamente cumplió con sus propias expectativas de aterrizar su sentimiento, también permite al espectador acceder a una pieza camaleónica en su estética ante las diversas posibilidades de apreciación que se pueden generar desde diferentes perspectivas de vista.

“Fue una colección compleja en su producción, de mucho proceso y paciencia. Una vez terminadas las piezas no las podía solamente dejar secar, tenía que secarlas en bolsas y dejarlas al menos ocho o 10 días, intervenirlas hasta que quedaran en el mismo cuerpo, después llegaron las complejidades del horno para generar y dar como resultado esta situación visual”.

Cuando el concepto de “Tierra” llegó a la mente de Sofía, la artista comenzó a visualizar las posibilidades de lograr piezas como las que ahora presenta, sin embargo, cada una de ellas fue naciendo y formándose de manera totalmente libre.

“La primera pieza que me imaginé la hice en mi taller para ver si esto era posible o no, me tomó mucho tiempo, pero cada pieza empezó a surgir naturalmente. Empecé a formular la pasta, a pensar con qué iba a trabajar, el tono que quería. Todas fueron hechas en torno, a mano, no había algo predestinado, solo me puse al torno y fueron saliendo en esa existencia pautada”.

Nuevos horizontes

Viajes pasados a Japón animan ahora a Sofía Solamente a migrar a la nación nipona en esa búsqueda de ampliar la visión y potencialidad de su trabajo, en especial, al llegar a uno de los países con más escuela en lo que a la cerámica y la artesanía milenaria se refiere.

“En Japón se han abierto muchas puertas y de las que creo se pueden generar puentes a otros lados profesionales. Está muy lindo poder aprender del Oriente, te enfrentas a toda una cultura y tradición diferente, allá son maestros en ello. Si en los últimos dos años he ido siete veces y se han generado contactos, vale la pena decir que esto se puede intentar en Tokio”.