Un año de grandes filmes y un taquillazo: “Spider-Man"

Casi a punto de cerrar el año, tuvo que venir “Spider-Man” a devolver a la taquilla la alegría prepandémica, pero desde el punto de vista artístico, el cine del 2021 no ha defraudado, con filmes como “The Power of the Dog”, de Jane Campion, la celebrada “Another Round” o las “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar. Estos han sido algunos de los títulos internacionales más destacados del año.

•“The Power of the Dog”: La masculinidad tóxica está en el centro del filme que ha permitido un regreso triunfal al cine de la neozelandesa Jane Campion -León de Plata a la Mejor dirección en Venecia-, que adaptó la novela homónima de Thomas Savage ambientada en un rancho de Montana (Estados Unidos) a principios del siglo XX. Benedict Cumberbatch brilla especialmente el reparto, junto a Kirsten Dunst y Jesse Plemons de este “postwestern” cuyo principal atractivo reside en sus complejos retratos psicológicos y en una narrativa hipnótica y misteriosa. Consiguió siete nominaciones a los Globos de Oro, está arrasando en los principales premios de la crítica y apunta alto para los Oscar.

•“Nomadland”: La gran vencedora de los Oscar de 2021 -Mejor película, Dirección para la china Chloé Zhao y Actriz protagonista para Frances McDormand- es una poética reflexión sobre la crisis del capitalismo en Estados Unidos. Se basa en una investigación de la periodista Jessica Bruder, que se lanzó a la carretera para descubrir “la penúltima estafa del sueño americano” a través de los expulsados por el sistema que residen en caravanas y llevan una vida nómada.

•“Spider-Man: No Way Home”: El regreso de “Spider-Man”, dos años después de “Far from Home” y con la pandemia de por medio, ha supuesto la vuelta de las grandes taquillas. En menos de una semana ha recaudado 600 millones de dólares, lo que la sitúa como el tercer mejor estreno internacional de la historia. Un dato positivo aunque al mismo tiempo su apabullante éxito ha hundido al resto de estrenos navideños.

“No Way Home” es una película llena de sorpresas y apariciones estelares en la que han colaborado Disney y Sony -enfrentados por los derechos de los superhéroes de Marvel-, lo que ha permitido la aparición de “Dr. Strange” (Benedict Cumberbatch) junto a “Spider-Man” (Tom Holland), acompañado de nuevo por “M.J.” (Zendaya), en una espectacular puesta en escena que entusiasma a los fans.

•“Madres Paralelas”: La maternidad, la sororidad femenina, el azar y la memoria histórica son temas que se entrecruzan en la película más política de Pedro Almodóvar, “Madres paralelas”, que ha tenido una recepción más unánime en países como Francia o Estados Unidos que en España. También ya acumula premios para la interpretación de Penélope Cruz y para la música de Alberto Iglesias (ambos apuntan a nominación al Oscar).

Dos mujeres solteras de distintas generaciones, interpretadas por Cruz y Milena Smit, coinciden dando a luz a sus hijos en el hospital, lo que genera un vínculo entre ellas que se irá complicando a medida que avanza la trama y en paralelo la primera lucha por hallar los restos de bisabuelo fusilado al principio de la guerra.

Especial

“Another Round”: Mejor película europea del año y Oscar a la Película internacional en la última edición, “Another Round” descoloca al espectador con una historia sobre cuatro profesores de instituto que se embarcan en un experimento: mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel, durante su vida diaria para demostrar que ésta mejora sensiblemente.

Dirigida por Thomas Vinterberg y liderada por un brillante Mads Mikkelsen, la película celebra el alcohol pero al mismo tiempo deja una semilla de inquietud sobre la normalidad con que se integra en el día a día.

Especial

“Noche de Fuego”: La mexicana Tatiana Huezo ha dejado sin aliento a los espectadores con esta tremenda película que pone en imágenes la brutal violencia que afecta a muchas regiones de México y que en este caso se centra en el secuestro y desaparición de chicas jóvenes a manos de bandas criminales.

Premiada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, ganadora del Horizontes Latinos de San Sebastián, “Noche de Fuego” es la representante de México en la categoría del Oscar a Mejor película internacional, donde ya es una de las 15 finalistas.

Especial

“The Hand of God”: En su película más íntima y emotiva, sin perder su habitual sentido del humor y la irreverencia, Paolo Sorrentino evoca su adolescencia napolitana y el nacimiento de su vocación cinematográfica. Ganadora del Gran Premio del Jurado en Venecia, ha pasado el primer corte en la carrera para el Oscar, premio que ya se llevó el realizador con “The Great Beauty” en 2014.

Una película que traslada al espectador la fascinación con la que el joven Sorrentino observaba todo lo que le rodeaba: su ciudad, su familia y sobre todo la llegada de Maradona como jugador del Nápoles, un acontecimiento que le marcaría de un modo tan definitivo como inesperado.

Especial

“Promising Young Woman”: La directora Emerald Fennell está detrás de uno de los debuts más sorprendentes de los últimos años. Escrita y dirigida por ella y protagonizada por Carey Mulligan, “Promising Young Woman” oscila entre el drama y la comedia negra y es una de las mejores películas de la era del ‘MeToo’. Análisis fresco y atrevido del machismo estructural el guion lleno de giros y sorpresas fue merecedor del Oscar.

Especial

“Titane”: La originalidad y el atrevimiento de la propuesta de Julia Ducournau la hicieron merecedora de la Palma de Oro de Cannes, aunque se quedó fuera de la lucha por el Oscar a Mejor película internacional. Una compleja historia, que evoluciona de lo fantástico, rozando el 'gore', al drama más conmovedor. Demasiado para Hollywood.Ducournau dinamita los estereotipos de género y reflexiona sobre la maternidad y la paternidad y la relación con el propio cuerpo a través de la historia de una bailarina (Agathe Rousselle) con una placa de titanio en el cerebro que se hace pasar por el hijo desaparecido de un bombero.

Especial

“The Velvet Underground”: Todd Haynes rinde homenaje a “The Velvet Underground” en el documental musical del año, construido alrededor de la banda que lideró Lou Reed pero también del espíritu de la época, de las películas y el mundo artístico del Nueva York de los 70, el de The Factory de Andy Warhol.

Con solo cinco álbumes, grabados entre 1967 y 1973, la Velvet sentó las bases de todo lo que vino después, desde David Bowie a Patti Smith o la New Age y Haynes lo cuenta en una película llena de testimonios pero también de estilo cinematográfico, con un montaje vertiginoso, con pantalla partida o convertida en un puzzle de imágenes. De momento, ya está entre los finalistas al Oscar a Mejor documental.

MQ