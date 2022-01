“Última noche”, humor negro y apocalipsis van de la mano

En la campiña inglesa, una familia se reúne para celebrar lo que esperan sea la Navidad más memorable de todas. Dejando de lado sus diferencias (que son muchas) y dispuestos a perdonar (y perdonarse), todos llegan con la genuina mentalidad de que esta sea la fiesta más entrañable que hayan hecho. Pero entre el pavo, las papas horneadas y el brindis, hay algo amargo, como si todo lo que rodea a esta reunión estuviera manchado con un aliento de ruina y tragedia. Pronto descubrimos que este momento de unión es tanto una fiesta...como una despedida, ante un apocalipsis que se asoma en el horizonte.

Un virus surgido por el cambio climático que barriendo a la humanidad, causando a quien lo adquiere una muerte casi instantánea, aunque antes hace pasar una dolorosa agonía. Con la nube de la desgracia volando directo a sus puertas (pues el virus se dispersa en el viento), esta familia inglesa (tanto invitados como colados), se prepara para despedirse con un último brindis, si es que no se acaban entre ellos primero.

Con mucho humor negro, soberbias actuaciones y un guion redondo llega este 13 de enero a la cartelera mexicana “Última noche” (“Silent Night”, 2021), una cinta protagonizada entre otros por Keira Knightley (“Nell”), Matthew Goode (“Simon”), Annabelle Wallis (“Sandra”) y Roman Griffin Davis (“Art”), bajo la dirección de Camille Griffin.

Aunque a primera vista luce como una cinta navideña más, lo cierto es que la película se disfruta en cualquier época del año gracias al mensaje que ofrece. El guion no revela todas sus cartas al espectador hasta pasada la media hora de largometraje, y aun así, se reserva algunas sorpresas a los ojos más curiosos. La premisa de una “última navidad” permite combinar a lo largo de la trama elementos de comedia negra, drama e incluso unos pequeños toques de terror, manteniendo al espectador al filo de la butaca.

Navidad agridulce

El espectador tapatío encontrará en “Última noche” un par de rostros bien conocidos. Por un lado Roman Griffin Davis (hijo de la directora del film), quien se robó el corazón de más de uno por su papel de idealista y atolondrado niño nazi en “Jojo Rabbit” y del otro lado Keira Knightley, quien ganó una inmensa popularidad por la saga de “Los Piratas del Caribe”. En esta ocasión, encarnando a madre e hijo, nos ofrecen una actuación tan hilarante como dolorosa.

La propia Knightley explicó en entrevista para el portal “Entertainment Weekly” que esta cinta le plantea “el escenario de pesadilla más grande para cualquier madre. Cuando leí el guion por primera vez estaba embarazada de mi segundo hijo y cuando la hice era un recién nacido y no podía deja de pensar, ¿dónde chi... está el humor negro”, ríe la actriz al recordar.

“Pero luego me dio mucha risa -agrega- pensar en hacer una película navideña, donde se supone que todo es lindo y musical, pero con un toque apocalíptico. Hay ciertas dinámicas en las películas de este tipo, como por ejemplo la unión de las familias, que en pantalla se suelen ver muy bien pero que sabemos que en la vida real no es así. En esta cinta tratamos de mostrar eso, que unir a nuestros seres queridos no es sencillo, incluso si el final del mundo respirando sobre nuestros hombros”.

Lo cierto es que “Última noche” le recordó a Keira “la frágil línea que nos separa de la vida y la muerte. Está siempre allí, pero no la vemos o no queremos verla. En esta película tratamos de mostrarla de forma muy clara”.

Última Noche. Llega este 13 de enero. Cortesía. Corazón Films

Los detalles de la cinta

Se filmó en febrero de 2020 en Inglaterra, cuando la pandemia obligó a muchos cierres en Londres. El elenco tuvo que permanecer en el set sin poder salir varias semanas, debido a las restricciones.

En la cinta el apocalipsis se maneja como una unión entre el cambio climático y un virus, algo que le parecía absurdo a varios miembros del elenco… hasta que estalló la alerta sanitaria por la COVID-19.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto del año pasado y comenzó su recorrido comercial el 3 de diciembre en Estados Unidos. Ahora llega a México precedida por la aclamación de la crítica.

La cinta cruza el camino de Knightley con Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, su coestrella en “Los Piratas del Caribe” (la conoció a los 3 años de edad).



MQ