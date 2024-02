Tunden a Sebastián Yatra por decir que no puede ser fiel

Sebastián Yatra ha decepcionado a algunos de sus fans tras confesar que no puede serle fiel a su pareja si lleva con ella más de un año, el cantante de éxitos románticos como "Ojos marrones" y "Traicionera" está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y es señalado de "inmaduro" por sus confesiones en Podium Podcast sobre su comportamiento con sus relaciones.

En entrevista, el cantante de 29 años se sinceró al decir que para él sería un problema durar con una pareja más de un año, pues le darían ganas de ser infiel.

"Si yo tuviera una relación de más tiempo no sé cómo lo podría aguantar, es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado me entrarían las ganas de estar con alguien más, entonces cómo hago en una relación a largo plazo, igual sí quiero estar con una persona porque la quiero pero igual y estoy de viaje y quiero tener esa libertad", reveló.

Algunas personas condenaron la confesión de Yatra, y varios se dijeron decepcionados del músico, incluso le sugirieron atender su salud mental:

"Ahora sabemos por qué Tini lo dejó. ¿Cómo vas a tener esa forma de pensar que es necesario ser infiel en una relación larga, porque sientes que pierdes tu libertad? Para eso mejor quédate solo y ya está". "Pobre chico inmaduro. Tanta plata y no va a terapia". "Francamente decepcionado con tus últimas apariciones. Por algo dejaste a Tini en su momento, te aburrió. No hay cosa más fea que las declaraciones que has hecho colega". "Yatra es el primer cancelado del 2024. No puedes cantar lo que no eres parce", se aprecia.

En X, el nombre del colombiano se hizo tendencia, y las opiniones se dividieron.

"El hate contra Yatra muestra dos cosas: A) el tipo es bastante sensato, honesto y está muy consciente del momento emocional en el que está; no se anda por las ramas. B) la gente, en general, exige honestidad y cuando la recibe no sabe qué hacer con ella", opinó un seguidor.

Aunque las críticas se pueden ver en redes y en las publicaciones de Instagram de Yatra, algunos aplaudieron la honestidad del colombiano: "A diferencia de ciertos mojigatos, Sebastián Yatra tomó la infidelidad que le hicieron con madurez. Es joven, guapo, tiene fama, dinero, proyectos y reconocimientos, puede comerse a quien le dé la regalada gana siendo frontal sobre el tipo de relación que busca", se observa.

No te vayas sin leer: Novio de Ana Bárbara desmiente que la tiene secuestrada

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA